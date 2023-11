Abrindo o dia do Brasil na natação, Carol Santiago confirmou o favoritismo e conquistou o ouro no 100m peito classe S12 e em menos de uma hora, participou da prova do revezamento 4x100m medley e também subiu no lugar mais alto do pódio, um feito histórico para a atleta. Em seguida, Wendell Bellarmino, foi campeão nos 100m costa S11 e para finalizar, Gabriel Araújo levou o ouro no 50m livre S2.