Outra categoria que encheu o Brasil de orgulho foi a natação. A primeira medalha do dia surgiu da raia de Patrícia Pereira com o ouro no 50m peito feminino SB3, em seguida, tivemos Douglas Matera com outro ouro nos 100m costas masculino S12. Ale Oliveira também brilhou no primeiro lugar do pódio no 100m peito SB4, com apenas 15 anos e fechando, Susana Schnarndorf, da mesma categoria, ficou com o bronze.