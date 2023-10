O dia no taekwondo foi muito bom para o Brasil. A primeira medalha do domingo veio com Lucas Ostapiv, vencendo a disputa do bronze na categoria até 80kg. Por outro lado, Maria Clara fez uma final quase perfeita, mas acabou sofrendo uma punição faltando um segundo no cronômetro, permitindo o empate. Como não tinha a vantagem do empate, a brasileira ficou com a prata na categoria até 57kg.