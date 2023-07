Nos Jogos Sul-Americanos de Praia, realizados em Santa Marta, na Colômbia, o Brasil está em ótimo momento no beach tennis. André Baran e Vitoria Marchezini estão na final das duplas mistas após bater uma dupla do Chile. Vitoria também conseguiu vaga na semifinal feminina em dupla com Sophia Chow após vitória sobre Curaçao.