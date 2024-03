Tite busca provar soberania com Flamengo, e Diniz luta para quebrar tabus com o Fluminense no clássico pelo Carioca

Tite e Fernando Diniz fazem duelo a parte pela semifinal do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense (Marcelo Cortes/CRF e Lucas Merçon/FFC)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/03/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

No jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca entre Fluminense e Flamengo, Fernando Diniz e Tite fazem um duelo à parte. Vivendo momentos distintos em clássicos, os comandantes serão protagonistas na beira do gramado do Maracanã.

Por um lado, o Rubro-Negro vive uma espécie de lua de mel com seu treinador. Além de possuir a melhor defesa dentre todas as equipes da Série A em 2024, Tite tem um aproveitamento em duelos contra rivais do Rio de Janeiro de 73,3%, sendo três vitórias e dois empates em cinco jogos.

Por outro lado, Fernando Diniz luta para superar a desconfiança em clássicos desde o fim do Campeonato Carioca de 2023. Após a histórica goleada por 4 a 1 sobre o Flamengo naquela decisão, o Fluminense fez 11 duelos contra o Rubro-Negro, Vasco e Botafogo e não venceu nenhum.

Em sua segunda passagem pelo Tricolor, o ex-comandante interino da Seleção Brasileira possui um aproveitamento de apenas 43,3% em clássicos. Nesse período, o Time de Guerreiros triunfou em cinco de 20 partidas feitas.

QUINTO CONFRONTO

Em suas histórias como treinadores, Tite e Fernando Diniz também já se enfrentaram em quatro oportunidades, sendo que o técnico do Flamengo nunca foi derrotado por seu adversário. Além do empate no Brasileirão e do último clássico em que o Flamengo superou o Time de Guerreiros por 2 a 0 no jogo que decidiu a Taça Guanabara, os comandante já haviam se enfrentado no Paulistão 2016.

Naquele ano, Tite dirigia o Corinthians, enquanto Diniz era treinador do Audax, que era a grande surpresa do estadual. No duelo realizado na fase de pontos corridos, o Timão levou a melhor e venceu o duelo por 1 a 0. No entanto, os times voltaram a se encontrar na semifinal da competição, onde a modesta equipe de São Paulo arrancou um empate por 2 a 2 e garantiu vaga na decisão na disputa de pênaltis.

Com isso, o treinador do Fluminense luta para quebrar dois tabus, que são vencer o técnico do Flamengo e livrar o Tricolor de uma sequência negativa de 11 clássicos seguidos sem vencer. Por outro lado, o comandante rubro-negro busca ser soberano, como foi no último encontro entre as equipes.