Escrito por Lance! • Publicada em 12/07/2024 - 16:24 • Belo Horizonte (MG)

O goleiro Cássio, do Cruzeiro, foi regularizado pelo time celeste nessa quinta-feira (11), teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e já pode estrear. O time azul entra em campo contra o Bragantino, neste sábado (13), às 16h (de Brasília), no Independência, pelo Campeonato Brasileiro.

A reportagem apurou que a tendência é que Cássio assuma a condição de titular a partir deste sábado. Embora Anderson tenha feito boas atuações, a comissão técnica entende que Cássio tem mais experiência e foi contratado para acabar com qualquer problema do time. O arqueiro, a propósito, treina há cerca de dois meses.

Já regularizado, ele fala do que espera para os próximos anos.

- De repente, no momento em que eu estava na saída de um grande clube após 12 anos, e o Cruzeiro abriu as portas para mim. Quero me dedicar ao máximo, fazer o meu melhor e lembrar o que fizeram para me trazer para cá. Questão de tempo ou quando aposentar… o futebol mudou, e o jogador que é atleta profissional, a chance de jogar por bastante tempo é muito grande.

Cássio já treina na Tocada Raposa há dois meses (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

E se Cássio evita falar em aposentadoria, logo o nome de um grande ídolo do gol celeste surge na conversa.

- O Fábio é referência, por tudo que passou aqui, com títulos e conquistas. Consegui jogar contra ele, que ganhou algumas vezes, eu ganhei outras. É um cara que respeito muito e que está em alto nível aos 43 anos - finalizou.