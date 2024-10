Petkovic, Fred, Jefferson e Donizete convocam torcedores: se não usar o cupom do Zé Delivery, seu rival vai levar! 

(Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 17:14 • Rio de Janeiro (RJ)

O Zé Delivery, maior aplicativo de entrega de bebidas do Brasil, reuniu grandes ídolos do futebol carioca para uma disputa entre torcidas. Petkovic, Donizete, Fred e Jefferson representam, respectivamente, Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo estão convocando os torcedores dos times para o uso do Cashback Sócio-Torcedor, benefício exclusivo para quem faz parte do programa de sócios dos clubes.

Nesta batalha, o troféu não é uma taça, mas o desconto que os torcedores rivais deixam de aproveitar. Em outras palavras, se você não usar o cashback, seu rival vai poder aproveitar descontos às suas custas! Nos vídeos, os jogadores promovem a campanha e uma rivalidade saudável entre as torcidas de um jeito divertido.

Nos meses de outubro e novembro, os sócios-torcedores que utilizarem o cashback não apenas economizam, como também recebem um cupom extra de R$15, com compras mínimas de R$50 (sem contar o frete e/ou taxas), obtido do torcedor rival que não fez uso de seu benefício. A ação, desenvolvida pela agência Jogo, aposta na provocação saudável entre as torcidas.

Além da competição pelo cashback, os torcedores maiores de idade poderão receber mensagens personalizadas dos ídolos de seus clubes, utilizando inteligência artificial para criar recados especiais. Petkovic, Donizete, Fred e Jefferson autorizaram e gravaram mensagens que serão adaptadas para cada torcedor, oferecendo uma experiência única.

Confira os vídeos dos jogadores convocando seus torcedores:

– Somos o app da diversão e que valoriza uma das maiores paixões nacionais. O futebol faz parte do DNA do Zé Delivery e é uma das nossas maiores ocasiões de consumo. Desde sempre nos conectamos aos apaixonados por futebol por meio de ações criativas, ofertas e diversas ativações. Desta vez, estamos reunindo quatro das torcidas mais apaixonadas do Brasil lideradas por grandes ídolos dos seus clubes em uma ação divertida e cheia de benefícios para o sócio-torcedor – destaca Thaís Azevedo, diretora de marketing do Zé Delivery.

Atualmente, o Zé Delivery já conta com mais de 200 mil cadastrados ativos no programa de sócios-torcedores dos quatro maiores clubes do Rio. Mais de 60% desses usuários já utilizam o cashback, e a competição entre as torcidas promete esquentar ainda mais com essa iniciativa.

– Para comemorar o apoio ao time, nada melhor do que uma personalidade que é referência no futebol para disputar com você. Cada um dos quatro times têm um representante e assim os fãs poderão eternizar esse momento de maneira criativa e única – completa Thais.

Além dos quatro times da ação, o Zé Delivery tem parceria com mais de 30 times em todo o Brasil. Já é sócio-torcedor? Saiba como usar o cashback.

O benefício do Zé Delivery vale para os associados acima de 18 anos e funciona da seguinte maneira: qualquer torcedor do time que esteja cadastrado no programas Sócio ganha 50% do valor da sua mensalidade de titular em cupons de R$ 10,00 para usar em compras mínimas de R$50,00 no Zé Delivery todo mês. Cada cupom deverá ser utilizado individualmente em cada compra. Ou seja, se você paga, por exemplo, R$60,00 no seu plano Sócio, todo mês você ganha R$30,00, divididos em 3 cupons de R$10,00, para garantir a sua bebida gelada, em casa, com agilidade e no precinho perfeito. O programa vale para todos os planos, tanto para antigos quanto para novos sócios.

Depois de baixar o app do Zé Delivery, o sócio deverá fazer o cadastro no Zé com o mesmo e-mail que utiliza no programa de Sócio. Caso o sócio utilize um endereço de e-mail diferente, os cupons não serão liberados. A utilização dos cupons não é cumulativa e não é válida com outras promoções do Zé Delivery.

Novos cupons são liberados todos os meses, independente ou não da utilização e não são cumulativos.