O Maracanã será palco de uma corrida noturna temática de futebol neste sábado (14). Em um evento que promete conectar torcedores e corredores à história de um dos estádios mais emblemáticos do mundo, a primeira edição da Corrida do Futebol Light conta com percursos de 4 km, 8 km e revezamento como destaque, além de outras modalidades e experiências.

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A prova homenageia o legado de Pelé, no mesmo local onde o "Rei" marcou seu milésimo gol, em novembro de 1969, no jogo entre Vasco e Santos. Como parte da ambientação, a parte superior do estádio será iluminada nas cores tradicionais da camisa da Seleção Brasileira: verde e amarelo.

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A programação começa às 17h com a largada da corrida infantil, uma hora após a abertura do Portão 3A para o acesso dos participantes pela Rua Eurico Rabelo. Em seguida, acontecem as largadas nas distâncias de 4 km, a partir das 19h; 8 km e revezamento, ambas a partir das 20h15. Cada etapa adulta será dividida em ondas de largada, em horários específicos, para organizar o fluxo de atletas.

Também estão previstas outras atrações no Complexo Esportivo do Maracanã, como apresentações musicais e de dança, brincadeiras com distribuição de brindes, área infantil e food trucks. Na Pista Célio de Barros, os corredores e acompanhantes poderão testar suas habilidades em atividades como totó humano, chute premiado, passe rápido, super reflexo e um treino de goleiro.

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Todos que concluírem suas provas receberão medalhas, além do kit de inscrição, número de peito e camisa personalizada, que serão entregues no momento da retirada do conjunto.

As inscrições para o evento já estão encerradas. A entrega dos kits será realizada entre quinta (12) e sexta-feira (13), na Pista Célio de Barros, dentro do Complexo do Maracanã.

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Arquibancadas do Maracanã vazias, antes de Flamengo x Estudiantes (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

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Informações sobre a Corrida do Futebol Light - Edição Pelé

Data: sábado, 14 de novembro de 2026;

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ) - Portão 3A;

Horário: 16h;

Modalidades para adultos: 4 km, 8 km e revezamento 4K + 4K;

Modalidades para crianças: 200m (3 e 4 anos), 300m (5 a 7 anos), 600m (8 a 10 anos) e 900m (11 a 13 anos);

Inscrições: encerradas;

Retirada de kit: quinta, 12 de novembro de 2026, e sexta-feira, 13, na Pista Célio de Barros (Portão 11), dentro do Complexo Esportivo do Maracanã, com horários agendados previamente no ato da inscrição.