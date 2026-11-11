O Palmeiras mantém Raphael Veiga nos planos para a próxima temporada. O vice-presidente do clube, Paulo Buosi, comentou a possibilidade de o meia voltar a vestir a camisa alviverde em 2027 e confirmou que existe interesse dos dois lados. O jogador está emprestado ao América do México até o fim deste ano, mas passou por cirurgia no ombro esquerdo recentemente.

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Em entrevista durante o evento de lançamento do Campeonato Paulista de 2027, na terça-feira (10), o dirigente afirmou que a situação contratual do atleta pode favorecer uma volta ao Verdão. Buosi, porém, ressaltou que a prioridade da diretoria neste momento está nas decisões que o time ainda disputa em campo.

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— O Veiga tem uma situação em que talvez ele encerre o contrato lá. É um jogador que a gente tem muito interesse também, e ele tem interesse no Palmeiras. Mas, neste momento, nosso foco está nos três campeonatos em que a gente está vivo — declarou.

Retorno de Veiga ao Palmeiras depende de situação com o América-MEX

Raphael Veiga foi emprestado ao América-MEX em janeiro de 2026, com vínculo até dezembro e opção de compra fixada em 6,5 milhões de dólares, cerca de R$ 34 milhões na cotação da época. Recentemente, o presidente esportivo do clube mexicano, Santiago Baños, admitiu que a contratação definitiva é difícil, principalmente pelo impacto financeiro que o jogador teria na folha salarial.

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Caso o América não exerça a opção de compra e não haja uma extensão do empréstimo, Veiga deverá retornar ao Palmeiras. O meio-campista tem contrato com o clube paulista até dezembro de 2028.

Atualmente, o jogador está no Brasil, onde se recupera de uma cirurgia no ombro esquerdo nas instalações do Palmeiras. O prazo de recuperação do jogador é incerto e dificilmente voltará a entrar em campo ainda neste ano pelo clube mexicano.

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