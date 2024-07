Soteldo fica de fora do jogo contra o Cruzeiro (Foto: Leonardo Hübbe/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/07/2024 - 15:33 • Caxias do Sul (RS)

Após ser eliminado com a Venezuela da Copa América, na última sexta-feira (5), o ponta Soteldo recebeu uma liberação de quatro dias do Grêmio para resolver problemas pessoais. Entretanto, o jogador não se reapresentou e deve ser multado, segundo o presidente Alberto Guerra.

– Fato é que ele não se apresentou, não conseguimos esclarecer as razões de não ter conseguido chegar no treino de terça de manhã. Vamos escutá-lo, mas se a explicação não for convincente, vamos aplicar uma multa pesada, tendo em consideração seus vencimentos, por essa falta grave – ressaltou Alberto Guerra.

O mandatário gremista informou que Soteldo já está no Brasil e é aguardado em Caxias do Sul para se juntar à delegação. Na última terça-feira (9), imagens do jogador em uma praia na Venezuela viralizaram nas redes sociais.

– Fizemos tudo que estava ao nosso alcance para disponibilizar o jogador para esse jogo. Quanto à foto da praia, é algo que vamos conversar com ele, realmente não caiu bem. Mas, independente de ele ter um compromisso que exija a presença física dele, não quer dizer que ele não possa ter um momento de lazer – afirmou Guerra.

Sem Soteldo, o Tricolor encara o Cruzeiro às 18h30 desta quarta-feira (10), no Centenário, pela 16ª rodada do Brasileirão. O Tricolor amarga o 18º lugar na tabela, com 11 pontos, a três de deixar o Z-4.