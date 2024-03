Internacional vence Nova Iguaçu sem sustos e se classifica para a terceira fase da Copa do Brasil

Internacional não encontrou dificuldades para superar o Nova Iguaçu, no Mané Garrincha (Divulgação/Internacional)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/03/2024 - 21:55 • Brasília (DF)

O Internacional conquistou a vitória sobre o Nova Iguaçu por 2 a 0, nesta quarta-feira (13), pela segunda fase da Copa do Brasil. Enner Valencia foi o autor dos dois gols da equipe de Eduardo Coudet.

Com o triunfo, o Colorado aguarda o sorteio da próxima fase para conhecer seu adversário no torneio. Os próximos confrontos serão disputados em jogos de ida e volta.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽ COMO FOI A PARTIDA?



Na etapa inicial, o Internacional teve controle da partida e mereceu a vitória parcial. O Colorado saiu na frente do Nova Iguaçu com Valencia aproveitando um rebote do goleiro Fabrício após cabeçada de Wanderson para abrir o placar. A equipe do Rio de Janeiro teve uma boa oportunidade com Yago, mas esteve mais perto de sofrer o segundo gol na reta final com Maicon impedindo uma finalização de Alan Patrick em cima da linha da meta.



No segundo tempo, as duas equipes entraram em uma intensidade menor, e o Nova Iguaçu ficou com um jogador a menos com a expulsão de Igor Fraga. Logo na sequência, o Internacional ampliou o marcador com Valencia recebendo passe de Bustos em posição irregular e finalizando para marcar o gol. Como essa fase da Copa do Brasil não tem VAR, a jogada foi validada.

✅ O QUE VEM POR AÍ?



No domingo (17), o Nova Iguaçu encara o Vasco pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca em busca de uma vaga na decisão do estadual. Por outro lado, o Inter enfrenta o Juventude, pelo jogo de ida da semifinal do Gauchão.