Em semana de eliminação, a volta de antigos craques no Fluminense e São Paulo é posta à prova

Escrito por Anna Carolina Ramos , supervisionado por Cláudio Rabha • Publicada em 27/09/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Grandes clubes têm apostado, nos últimos anos, no retorno de jogadores experientes que se destacaram no futebol mundial. No Brasil, São Paulo e Fluminense seguiram essa tendência com nomes como Lucas Moura e Marcelo, além da contratação na atual temporada de Thiago Silva, no caso do clube carioca.

Embora a estratégia com essas movimentações tenha seus pontos positivos, os negativos também podem ser decisivos nos piores momentos, como aconteceu nesta quarta-feira (25), nas partidas que levaram a eliminação dos dois clubes tricolores.

A volta de grandes ídolos mexe com a paixão da torcida e desperta grande expectativa. Lucas Moura, por exemplo, retornou ao São Paulo para somar com Calleri, destaque do ataque do clube, e chegou aclamado, relembrando sua fase antes de ir ao PSG. Já o Fluminense, além de contar com Marcelo, trouxe Thiago Silva para reforçar sua defesa.

Prós: Experiência e liderança

Um dos pontos mais valorizados nessas contratações é a experiência. Lucas, Marcelo e Thiago Silva trazem bagagem acumulada em competições de alto nível na Europa, incluindo Ligas dos Campeões, Copas do Mundo e campeonatos nacionais. Essa vivência pode ser crucial em jogos decisivos e no papel de liderança, tanto para guiar o time quanto para apoiar jovens promessas.

No caso do Marcelo, por exemplo, ao voltar para o Fluminense, seu clube de base, assumiu um papel de liderança na temporada passada. Assim, somado a outros jogadores experientes, levou o Tricolor carioca a avançar bem na Libertadores, levando grande título de campeão da América em 2023.

O São Paulo, com Lucas Moura, também garantiu sua conquista em 2023. Ao vencer do Flamengo, o Tricolor paulista conquistou sua primeira Copa do Brasil, que rendeu ao clube a participação na Supercopa do Brasil e na Libertadores deste ano. Com as duas conquistas inéditas, o time se tornou o primeiro campeão de tudo do país.

Contras: Desgaste físico e falhas decisivas

No entanto, o desgaste físico e a pressão por desempenho podem pesar negativamente. Apesar da boa performance geral, a velocidade e intensidade do futebol brasileiro, com seu calendário apertado, podem se tornar desafiantes para atletas veteranos. Mais do que isso, erros em momentos cruciais podem manchar o retorno desses jogadores.

Na eliminação do São Paulo nas quartas de final da Libertadores de 2024, Lucas Moura perdeu seu primeiro pênalti no Tricolor Paulista, que acabou sendo decisivo na disputa contra o Botafogo, que só garantiu a vitória nas penalidades. Apesar de sua qualidade técnica, a pressão sobre ele nesse momento foi enorme, e a falha afetou diretamente o resultado.

No Fluminense, Thiago Silva também enfrentou dificuldades em momentos importantes. Durante a partida que eliminou o clube nas quartas de final da Libertadores, o zagueiro falhou na marcação de Deyverson, que abriu o placar para o Atlético Mineiro, contribuindo para a derrota e desclassificação do time carioca.

O retorno dos craques tem, sem dúvidas, o poder de elevar o nível técnico e emocional de uma equipe, além de servir de incentivo aos jovens atletas dos clubes. Embora suas trajetórias sejam gloriosas, o desafio de equilibrar expectativa e desempenho continua sendo um fator determinante para o sucesso ou fracasso dessas contratações.