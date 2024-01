O ministro suspendeu a decisão da Justiça do Rio de Janeiro, que no dia 7 de dezembro afastou Ednaldo Rodrigues do cargo de presidente e nomeou José Perdiz como interventor da entidade. Gilmar concedeu a liminar após ação movida pelo PCdoB (Partido Comunista do Brasil), e pelas manifestações de Paulo Gonet Branco, Procurador Geral da República, e Advocacia Geral da União.