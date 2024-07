Taça da Copa do Brasil (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/07/2024 - 18:42 • Rio de Janeiro • Atualizada em 22/07/2024 - 19:48

A Diretoria de Competições da CBF divulgou, nesta segunda-feira (22), a tabela detalhada referente aos jogos de ida e volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Partidas desta fase da competição iniciam na próxima terça-feira (30).

➡️ Assista à Copa do Brasil no Prime Video e aproveite 30 dias grátis!

✅ Assistir jogo sozinho? Nunca mais! Aproveite 15% de desconto e receba uma choppeira da Brahma NA SUA CASA!

O primeiro confronto será entre São Paulo e Goiás, às 20h, no Morumbis. No mesmo dia, Botafogo e Bahia jogam às 21h, no Nilton Santos. Confira as datas e horários das partidas de ida:

São Paulo x Goiás - Terça-feira (30/07) - 20h00 - MorumBIS

Botafogo x Bahia - Terça-feira (30/07) - 21h30 - Nilton Santos

Athletico-PR x Red Bull Bragantino - Quarta-feira (31/07) - 19h00 - Ligga Arena

CRB-AL x Atlético-MG - Quarta-feira (31/07) - 19h00 - Rei Pelé

Flamengo x Palmeiras - Quarta-feira (31/07) - 20h00 - Maracanã

Atlético-GO x Vasco - Quarta-feira (31/07) - 21:30 - Antônio Accioly

Corinthians x Grêmio - Quarta-feira (31/07) - 21h30 - Neo Química Arena

Juventude x Fluminense - Quinta-feira (01/08) - 19h00 - Alfredo Jaconi

Datas e horários das partidas de volta:

Vasco x Atlético-GO - Terça-feira (06/08) - 21h45 - São Januário

Red Bull Bragantino x Athletico-PR - Quarta-feira (07/08) - 19h00 - Nabi Abi Chedid

Atlético-MG x CRB-AL - Quarta-feira (07/08) - 19h00 - Arena MRV

Bahia x Botafogo - Quarta-feira (07/08) - 19h00 - Arena Fonte Nova

Palmeiras x Flamengo - Quarta-feira (07/08) - 20h00 - Allianz Parque

Grêmio x Corinthians - Quarta-feira (07/08) - 21h30 - A definir

Fluminense x Juventude - Quarta-feira (07/08) - 21h30 - Maracanã

Goiás x São Paulo - Quinta-feira (08/08) - 20h00 - Hailé Pinheiro

💸 PREMIAÇÃO

As oitavas de final da Copa do Brasil vão render R$ 3,465 milhões aos clubes. A classificação para as quartas de final valem mais R$ 4,515 milhões.