A excelente temporada de Ciel foi reconhecida mais uma vez. O atacante do Ferroviário foi eleito o melhor jogador do futebol cearense e será homenageado na 51ª edição da Noite das Personalidades Esportivas, a mais tradicional premiação do esporte do Estado. O evento está marcado para o próximo dia dia 11 de dezembro, na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC).