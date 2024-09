Árbitro Wagner do Nascimento Magalhães (Foto: reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 19:17 • Rio de Janeiro

Na tarde desta quinta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), publicou o material do VAR da partida entre Corinthians e Juventude pelas quartas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, o clube paulista garantiu a classificação com vitória por 3 a 1, em partida marcada por lances polêmicos envolvendo a arbitragem de Wagner do Nascimento Magalhães.

O primeiro tempo do confronto foi marcado pela interferência do árbitro de vídeo em duas ocasiões, que tiveram repercussão entre jornalistas nas redes sociais. O primeiro lance de revisão foi aos 31 minutos. Após falha de Hugo Souza, o atacante Lucas Barbosa anotou o que seria o primeiro gol da equipe Gaúcha. Entretanto, após análise do VAR, o gol foi anulado.

– Wagner, recomendo a revisão. Quando o jogador (Lucas Barbosa) disputa com ele (Hugo Souza), a bola está entre as duas mãos do goleiro, e o jogador chega solando a bola. Ok? – afirmou Rodrigo Nunes de Sá, o responsável pelo VAR.

Wagner do Nascimento Magalhães conferiu o lance de três ângulos diferentes e aceitou a recomendação do VAR. O arbitro da partida mudou a decisão de campo e, assim, anulou o gol marcado.

- O goleiro está segurando a bola, me vê mais ângulos, quero mais dois ângulos. Congela! Ele já está com a bola dominada. Quero mais um ângulo. Quero a (imagem) invertida. Ele já está segurando a bola. Vou voltar, anular o gol e dar tiro livre indireto. Ele (Hugo Souza) já estava segurando a bola – diz o responsável pela arbitragem.

Talles Magno em partida contra o Juventude, (Foto: Alan Morici/AGIF)

Ainda na primeira etapa, mais um lance polêmico ocorria na Neo Química Arena. Aos 40 minutos, em escanteio cobrado na área no Corinthians, Zé Marcos dividiu com o goleiro Hugo Souza, que empurrou a bola para o próprio gol. A decisão de campo foi a confirmação do gol, entretanto, o VAR recomendou revisão.

Além do choque entre Zé Marcos e Hugo, o árbitro de vídeo também mostrou imagens de uma possível falta de Zé Marcos em Fagner no início da jogada. Wagner do Nascimento do Magalhães manteve a decisão de campo, validando o gol da equipe visitante.

– A decisão é de não falta. Os dois (Hugo e Fagner) estão se empurrando. A bola passou pelo braço do goleiro – afirmou Wagner Magalhães confirmando o gol do time gaúcho.

A partida terminou no placar de 3 a 1 para o Corinthians, que garantiu vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Apesar da vitória, a diretoria da equipe paulista protestou acerca da arbitragem da partida. O Timão aguarda o vencedor do confronto entre Flamengo e Bahia, que ocorre às 21h45 (horário de Brasília) nesta quinta-feira (12).

