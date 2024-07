Brasil precisará quebrar série histórica da Colômbia se quiser vencer

Juan BARRETO / AFP







Escrito por Lance! • Publicada em 02/07/2024 - 19:22 • Rio de Janeiro (RJ)

Fora da Copa do Mundo do Catar em 2022, a Colômbia se reinventou. Após a chegada de Néstor Lorenzo, os colombianos mudaram o estilo de jogo e agora, antes de um jogo decisivo contra o Brasil, defendem uma invencibilidade histórica de 25 jogos. A bola rola às 22h em Santa Clara (EUA) e vai definir a liderança do grupo.

Série histórica

Desde que assumiu o comando, Lorenzo trabalhou em 21 jogos e ainda não perdeu. Com ele, foram 16 vitórias e cinco empates. A última derrota da equipe aconteceu ainda sob a tutela de Reinaldo Rueda, em fevereiro de 2022, para a Argentina.

Ao lado de Néstor, além da marca histórica, há um outro grande feito: em novembro de 2023, o treinador comandou a Colômbia na vitória por 2 a 1 contra o Brasil, em Bogotá. Esse resultado configurou o primeiro triunfo colombiano contra o Brasil na história das Eliminatórias.

Estatísticas de Brasil x Colômbia

Brasil e Colômbia já se enfrentaram em 36 oportunidades, com 21 vitórias brasileiras, 11 empates e quatro vitórias colombianas. No último encontro, disputado pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, a Colômbia venceu por 2 a 1.

Jogando pela Copa América, a vantagem também é do Brasil. Em 11 jogos, oito vitórias brasileiras, um empate e duas vitórias da Colômbia. Em campo neutro, o Brasil também domina, com nove vitórias em 13 jogos. Os colombianos venceram dois e os outros dois terminaram empatados.

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL X COLÔMBIA

COPA AMÉRICA - 3ª RODADA (GRUPO D)

🗓️ Data e horário: terça-feira, 29 de julho de 2024, às 22h

📍 Local: Levi's Stadium, em Santa Clara (EUA)

📺 Onde assistir: Globo e SporTV

🟨 Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

📺 VAR: Mauro Vigliano (ARG)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

BRASIL (Técnico: Dorival Júnior)

Alisson; Danilo, Militão, Marquinhos e Wendell; João Gomes, Bruno Guimarães e Paquetá; Savinho, Rodrygo e Vini Jr.

COLÔMBIA (Técnico: Néstor Lorenzo)

Vargas; Muñoz, Sánchez, Cuesta e Mojica; Lerma, Richard Rios e James Rodríguez; Arias, Córdoba e Luís Díaz.