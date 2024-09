Árbitro de Fluminense x São Paulo é denunciado pelo STJD

O árbitro Paulo Cesar Zanovelli Da Silva durante partida entre Fluminense e São Paulo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/09/2024 - 21:56 • Rio de Janeiro

O árbitro Paulo César Zanovelli foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pelo lance polêmico ocorrido no jogo entre Fluminense e São Paulo na 25ª rodada do Brasileirão. O Tricolor entrou com pedido de anulação da partida.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O Soberano entende que o primeiro gol do Tricolor Carioca deveria ter sido anulado por toque de mão de Thiago Silva na origem da jogada. Zanovelli será julgado por "deixar de observar as regras da modalidade", ato que consta no o artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

O árbitro será julgado e pode ser suspenso de 15 a 120 dias em caso de condenação. Se houver reincidência, a pena pode subir para até 240 dias, além de multa de até R$ 1 mil.

Ainda há a possibilidade do confronto ser anulado, caso o tribunal aponte "erro de direito" da arbitragem — desde que suficiente para "alterar o resultado".

Além da anulação do jogo, o SPFC solicita o afastamento de Paulo César Zanovelli, árbitro do duelo do último dia 1º. Confira abaixo parte da nota do STJD com todos recursos do São Paulo após a partida com o Fluminense.

- O São Paulo peticiona a presente medida inominada em uma defesa do campeonato e da lisura das competições, pois erros como esses tem que ser públicos de forma imediata, não podendo serem objetos de acobertamento por parte da Comissão de Arbitragem - afirmou trecho da Medida Inominada.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Relembre o que aconteceu

Aos 30 minutos da etapa inicial, Calleri e Thiago Santos disputavam uma bola no campo de defesa do Fluminense. O árbitro viu uma falta do argentino no brasileiro, mas optou pela lei da vantagem. No entanto, Thiago Silva colocou a mão na bola para cobrar a falta e deu início a jogada que originou o gol.

Em áudio divulgado pela CBF da conversa entre a equipe do VAR e Paulo Cesar Zanovelli, o árbitro foi flagrado se contradizendo, enquanto avaliava a jogava no monitor. O lance gerou uma revolta imediata entre os atletas do São Paulo.

– Eu ia dar a vantagem, o jogador (Thiago Silva) para e bate a falta. Eu dou sinal de falta. Vamos seguir. Eu dei a vantagem, eu segui. É gol legal, tá, Igor (Junio Benevenuto, o VAR)? - disse o árbitro, antes de confirmar o gol do Fluminense.

Segundo o artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), uma partida pode ser anulada caso uma regra do futebol não seja cumprida pelo árbitro. Esse é o entendimento do Tricolor em busca de um novo jogo, embora tal decisão do tribunal seja vista como difícil de ocorrer.