Ronaldinho Gaúcho manda recado após estreia pelo Ravenna; veja

Após 11 anos longe do futebol profissional, Ronaldinho Gaúcho voltou aos gramados neste domingo (15) e utilizou as redes sociais para celebrar o momento. O ex-jogador da Seleção Brasileira foi titular na vitória do Ravenna por 2 a 0 sobre o Forlì, pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Italiano, e deixou uma mensagem que movimentou os torcedores.

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O Bruxo permaneceu em campo por 47 minutos e participou da vitória da equipe italiana. Depois da partida, o brasileiro compartilhou uma publicação no Instagram para marcar o retorno ao futebol profissional.

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— Nos vemos em breve, família — escreveu Ronaldinho.

A declaração chamou atenção por deixar em aberto os próximos passos do pentacampeão mundial, que voltou a disputar uma partida oficial após mais de uma década.

Ronaldinho Gaúcho voltou a disputar uma partida profissional após 11 anos, pelo Ravenna, da Itália (Foto: Stefano Rellandini / AFP)

Ronaldinho Gaúcho tem novo projeto na Itália

O retorno de Ronaldinho Gaúcho faz parte de um projeto ambicioso do Ravenna, que anunciou a chegada do brasileiro meses antes de sua estreia.

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Além de atuar dentro de campo, o ex-camisa 10 também terá participação como acionista do clube italiano.

O objetivo da equipe é conquistar o acesso à Série A do Campeonato Italiano pela primeira vez em sua história. A presença de Ronaldinho é considerada uma das principais apostas para dar visibilidade ao projeto.

Aos 46 anos, o brasileiro inicia um novo capítulo de sua trajetória no futebol, marcada por passagens históricas por Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain, Flamengo e Atlético-MG, além da conquista da Copa do Mundo de 2002 com a Seleção Brasileira.