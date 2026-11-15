Veja gol em França x Turquia: Emirhan Topçu marca contra e abre o placar

A França recebe a Turquia neste domingo (15) em jogo válido pela 6ª rodada do Nations League, após perder para a Itália por 3 a 1 na última quinta-feira (14). Com Kylian Mbappé retornando ao time titular, os comandados de Zinedine Zidane buscam retomar a liderança do grupo.

➡️Jesus dispara contra Cristiano Ronaldo após goleada: 'Não joga'

O primeiro gol da partida foi de Emirhan Topçu contra, abrindo o placar a favor da França. Após cruzamento no escanteio pela esquerda e desvio na primeira trave, o zagueiro acabou finalizando contra a própria meta.

continua após a publicidade

Veja o gol da partida:

Turquia visitou a França na nations League (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Zidane rebate rumores sobre Mbappé antes de França x Turquia

Antes do jogo entre França e Turquia, o clima na seleção francesa ganhou um capítulo extra. Zinédine Zidane precisou falar sobre Kylian Mbappé e deixou claro que não vê o problema que vem sendo noticiado.

A bola rola a partir das 16h45 (de Brasília), em confronto válido pela 6.ª rodada da Nations League. Empatado com a Itália, a seleção francesa busca somar três pontos no confronto de hoje e fechar a fase de grupos com 13. Por outro lado, a Turquia não somou nenhum ponto até o momento.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Técnico abre o jogo antes de França x Turquia

Em entrevista coletiva neste sábado (14), o treinador afirmou que a convivência com o capitão é normal no dia a dia e disse não entender o tamanho que o assunto tomou:

— Eu não entendo muito bem o que está sendo escrito. Não vou entrar nesse debate; a relação está perfeitamente bem, para o jogador e para mim. Eu não posso impedir o que as pessoas dizem — declarou Zidane.

continua após a publicidade

Questionado se os boatos o incomodam, o comandante dos Bleus foi sincero. Ele admitiu que não tem controle sobre o que circula fora da concentração, mas lembrou que o tema acaba chegando até ele por meio do noticiário:

— Sim, o que volta para mim, claro, é bem irritante — rebateu o comandante.

Como a história ganhou força

➡️Empresário de Mac Allister abre jogo sobre possível saída do Liverpool

O assunto esquentou nos últimos dias, depois de relatos sobre um suposto clima de tensão entre treinador e astro. Na semana passada, o jornal francês L'Équipe publicou que Mbappé estaria incomodado com mudanças táticas e com a maneira como vem sendo utilizado dentro de campo.

continua após a publicidade

A reportagem também apontou que a comunicação entre os dois fora das quatro linhas teria sido limitada durante a última Data Fifa. Segundo o relato, o atacante ficou mais recluso depois de se machucar e acabou liberado para voltar a Madri, onde iniciou o tratamento.