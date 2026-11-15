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Veja os gols da vitória da Inglaterra sobre a Espanha na Nations League

Jogo é disputado em Madri

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/11/2026 18:38
Atualizado há 56 minutos
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Jogador inglês com camisa branca nº9 chuta a bola durante duelo Inglaterra x Espanha, com defensores espanhóis ao fundo.
Harry Kane marcou de pênalti (Foto: Javier SORIANO / AFP)

A Inglaterra venceu a Espanha por 3 a 2 pela 6ª rodada da Nations League neste domingo (15), e garantiu a liderança do grupo. A equipe de Thomas Tuchel interrompeu uma sequência histórica de mais de 44 jogos sem derrota dos espanhóis.

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Veja os gols da partida:

Jogadores da Inglaterra e da Espanha disputam a posse de bola em campo de grama, com torcida ao fundo.
Espanha e Inglaterra se enfrentaram na Nations League (Foto: Javier SORIANO / AFP)

Como foi Espanha x Inglaterra?

A Inglaterra começou melhor e criou boas oportunidades logo nos primeiros minutos. Bellingham parou em grande defesa de Unai Simón, enquanto Harry Kane quase marcou após um erro espanhol na saída de bola. A Espanha respondeu com Lamine Yamal, mas encontrou dificuldades para criar chances claras. Aos 40 minutos, Kane foi derrubado por Cubarsí dentro da área, e o árbitro marcou pênalti. Após confirmação do VAR, o atacante converteu a cobrança e colocou os ingleses em vantagem antes do intervalo.

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Na segunda etapa, a Inglaterra ampliou aos sete minutos, após escanteio cobrado por Declan Rice. Quatro minutos depois, Ben White recebeu passe de Bellingham e marcou o terceiro. A reação espanhola começou aos 17 minutos, quando Elliot Anderson foi expulso após cometer pênalti em Lamine Yamal. Oyarzabal converteu a cobrança, e Nico Williams diminuiu para 3 a 2. Com um jogador a mais, a Espanha pressionou intensamente, mas esbarrou em uma atuação decisiva de Trafford, que realizou defesas impressionantes nos minutos finais.

Inglaterra encerra sequência histórica da Espanha

Além de garantir a primeira colocação do grupo, a vitória inglesa colocou fim à sequência de 44 jogos de invencibilidade da Espanha, iniciada em março de 2024.

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A equipe comandada por Luis de la Fuente chegou ao confronto sem derrotas desde então, mas não conseguiu evitar o revés diante de sua torcida.

Com o resultado, a Inglaterra avança às quartas de final como líder da chave, garantindo a vantagem de decidir o confronto de volta em casa. A Espanha também segue na competição, mas classificada na segunda colocação.

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