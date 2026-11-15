Veja os gols da vitória da Inglaterra sobre a Espanha na Nations League
Jogo é disputado em Madri
A Inglaterra venceu a Espanha por 3 a 2 pela 6ª rodada da Nations League neste domingo (15), e garantiu a liderança do grupo. A equipe de Thomas Tuchel interrompeu uma sequência histórica de mais de 44 jogos sem derrota dos espanhóis.
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Veja os gols da partida:
Como foi Espanha x Inglaterra?
A Inglaterra começou melhor e criou boas oportunidades logo nos primeiros minutos. Bellingham parou em grande defesa de Unai Simón, enquanto Harry Kane quase marcou após um erro espanhol na saída de bola. A Espanha respondeu com Lamine Yamal, mas encontrou dificuldades para criar chances claras. Aos 40 minutos, Kane foi derrubado por Cubarsí dentro da área, e o árbitro marcou pênalti. Após confirmação do VAR, o atacante converteu a cobrança e colocou os ingleses em vantagem antes do intervalo.
Na segunda etapa, a Inglaterra ampliou aos sete minutos, após escanteio cobrado por Declan Rice. Quatro minutos depois, Ben White recebeu passe de Bellingham e marcou o terceiro. A reação espanhola começou aos 17 minutos, quando Elliot Anderson foi expulso após cometer pênalti em Lamine Yamal. Oyarzabal converteu a cobrança, e Nico Williams diminuiu para 3 a 2. Com um jogador a mais, a Espanha pressionou intensamente, mas esbarrou em uma atuação decisiva de Trafford, que realizou defesas impressionantes nos minutos finais.
Inglaterra encerra sequência histórica da Espanha
Além de garantir a primeira colocação do grupo, a vitória inglesa colocou fim à sequência de 44 jogos de invencibilidade da Espanha, iniciada em março de 2024.
A equipe comandada por Luis de la Fuente chegou ao confronto sem derrotas desde então, mas não conseguiu evitar o revés diante de sua torcida.
Com o resultado, a Inglaterra avança às quartas de final como líder da chave, garantindo a vantagem de decidir o confronto de volta em casa. A Espanha também segue na competição, mas classificada na segunda colocação.