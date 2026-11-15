Veja gols de Bélgica x Itália: Doku amplia para os Red Devils contra a Azzurra
Confronto é válido pela última e decisiva rodada da Nations League
PorRedação Lance!•Rio de Janeiro (RJ)
15/11/2026 17:11
No confronto entre Bélgica e Itália, a Azzurra abriu o placar com Pio Esposito, mas os Red Devils viraram com gols de com De Cuyper, Ngoy e Doku. O confronto é válido pela última e decisiva rodada do Grupo A da Nations League.
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A Itália iniciou o dia na liderança da chave com o mesmo número de pontos da França, mas com apenas um de vantagem para a Bélgica. Somente as duas primeiras seleções se classificarão para o mata-mata da Liga das Nações.
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Veja os gols de Bélgica x Itália:
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