Veja gol de França x Turquia: Kroupi amplia para o time de Zidane

No duelo entre França e Turquia, a equipe de Zinedine Zidane abriu o placar com um gol contra de Topçu, no segundo tempo, enquanto o jovem Kroupi ampliou na reta final. O confronto é válido pela última e decisiva rodada do Grupo A da Nations League.

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A Itália iniciou o dia na liderança da chave com o mesmo número de pontos da França, mas com apenas um de vantagem para a Bélgica. Somente as duas primeiras seleções se classificarão para o mata-mata da Liga das Nações.

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Veja gols de França x Turquia:

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