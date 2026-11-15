Veja gol de França x Turquia: Kroupi amplia para o time de Zidane
Confronto vale vaga no mata-mata da Nations League
PorRedação Lance!•Rio de Janeiro (RJ)
15/11/2026 18:00
•Atualizado há 0 minutos
No duelo entre França e Turquia, a equipe de Zinedine Zidane abriu o placar com um gol contra de Topçu, no segundo tempo, enquanto o jovem Kroupi ampliou na reta final. O confronto é válido pela última e decisiva rodada do Grupo A da Nations League.
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A Itália iniciou o dia na liderança da chave com o mesmo número de pontos da França, mas com apenas um de vantagem para a Bélgica. Somente as duas primeiras seleções se classificarão para o mata-mata da Liga das Nações.
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Veja gols de França x Turquia:
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