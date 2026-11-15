Onze anos depois, Ronaldinho Gaúcho voltou a jogar futebol profissionalmente. Neste domingo (15), o pentacampeão foi titular do Ravenna diante do maior rival, o Forli, em partida válida pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Italiano. Vestindo a tradicional camisa 10, Ronaldinho atuou durante todo o primeiro tempo e teve participação em gol.

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Aos 46 anos, o duas vezes melhor do mundo passou os últimos dias por um processo especial de preparação física. Neste domingo, correu pouco, mas foi bastante participativo no ataque, principalmente na distribuição de jogo.

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Quase sempre posicionado entre a meia e a ponta-esquerda, Ronaldinho Gaúcho não errou um único passe até os 25 minutos. Depois, falhou em dois num intervalo de cinco minutos. Foi também o batedor oficial de escanteios do Ravenna, quase sempre colocando a bola na área, onde devia — a exceção foi um deles, cobrado pela esquerda, quando cruzou à meia-altura, para fácil interceptação da defesa.

O brasileiro também teve uma "quase" chance de gol, mas quando ele já levantava o pé para bater de chapa um companheiro se atravessou e tirou a oportunidade do R10.

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Ainda assim, Ronaldinho Gaúcho teve participação no primeiro gol da partida. Aos 36, ele fez o pivô à frente da área e passou a bola para um companheiro, que rolou para Donati chutar de fora da área e fazer 1 a 0.

Na reestreia, Ronaldinho Gaúcho acertou 17 de 21 passes. Ao todo, ele deu 28 toques na bola.

Ao final do primeiro tempo, o brasileiro foi cumprimentado pelos companheiros e muito aplaudido pela torcida. Ele passou quase dez minutos em campo, agradecendo à torcida. O ex-goleiro Dida, com quem jogou no Milan e na Seleção Brasileira, também apareceu no gramado para falar com o craque.

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Ronaldinho Gaúcho tem participação societária no Ravenna. A intenção do clube é que as atuações do brasileiro não se limitem à partida deste domingo — parte pela contribuição em campo, parte pela contribuição para a divulgação e interesse no clube. Para o jogo com o Forli, o Ravenna precisou instalar uma arquibancada temporária e recebeu pedidos de credenciamento de cerca de uma centena de jornalistas.

Ronaldinho Gaúcho cobra escanteio pelo Ravenna (Foto: Stefano Rellandini/AFP)

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