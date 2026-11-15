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AO VIVO: acompanhe Espanha x Inglaterra pela Nations League

Seleções se enfrentam pela competição europeia; acompanhe todos os lances em tempo real

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/11/2026 16:40
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Lamine Yamal e Luke Shaw disputam bola na final da Eurocopa entre Espanha e Inglaterra.
Lamine Yamal e Luke Shaw disputam bola na final da Eurocopa entre Espanha e Inglaterra (Foto: Ina Fassbender / AFP)

Espanha e Inglaterra se enfrentam neste domingo (15), às 16h45 (de Brasília), no Estádio Metropolitano, em Madri, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Uefa Nations League 2026/27. As duas seleções já estão classificadas para as quartas de final, mas entram em campo na disputa pela liderança do Grupo A3.

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Pré-jogo:

ESPANHA CONFIRMADA! 🔴🟡

Luis de la Fuente anuncia a formação inicial dos atuais campeões mundiais. A equipe espanhola começa com Unai Simón; Pubill, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Zubimendi, Fabián Ruiz e Merino; Yamal, Oyarzabal e Baena.

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INGLATERRA ESCALADA 🔴⚪

Thomas Tuchel define os 11 titulares para o confronto diante da Espanha. Os ingleses entram em campo com Trafford; White, Konsa, Quansah e Hall; Anderson, Rice e Bellingham; Rogers, Kane e Gordon.

  1. Poucos meses se passaram desde o encontro mais recente entre as duas seleções. Na ocasião, a equipe espanhola levou a melhor em Londres, superando os ingleses por 3 a 2 em um confronto emocionante, com duas reviravoltas no marcador. A partida também representou o retorno da atual campeã mundial aos gramados depois do título conquistado em solo norte-americano, em julho.

Ficha técnica de Espanha x Inglaterra

Competição: Uefa Nations League 2026/27
Rodada: 6ª rodada do Grupo A3
Data: domingo, 15 de novembro de 2026
Horário: 16h45 (de Brasília)
Local: Estádio Metropolitano, Madri, Espanha
Onde assistir: SporTV e Disney+ Premium

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