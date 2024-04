Técnico do Chelsea se irrita com briga entre jogadores e manda recado: ‘É uma vergonha’

Confusão foi iniciada após a marcação de pênalti para o Chelsea (GLYN KIRK / AFP)







Publicada em 15/04/2024 - 19:24 • Londres (ING)

O Chelsea venceu o Everton com uma sonora goleada por 6 a 0, pela 33ª rodada da Premier League, em um duelo que ficou marcado por quatro gols de Cole Palmer, principal destaque do time, entretanto, outro episódio ganhou atenção, de forma negativa.

No lance do quinto gol dos Blues, Palmer sofreu a falta dentro da área, e Madueke pegou a bola para cobrar. A confusão por quem ia cobrar a penalidade se iniciou, com empurrões e bate-boca. Com intervenção do capitão Gallagher, cobrou o artilheiro da equipe, balançando a rede pela quarta vez.

Em entrevista à BBC após a partida, Mauricio Pochettino, técnico do Chelsea, reprovou a atitude dos jogadores, alegando que o episódio não vai acontecer novamente.

- É uma vergonha. É um processo para uma equipe jovem que precisa aprender muito. Eu estava conversando sobre isso com o jogador depois do jogo. É a última vez que quero ver algo assim. Quero pedir desculpas aos torcedores - disse.

- Eles precisam aprender e ser profissionais. Precisamos estar focados no coletivo. Eles sabiam que era Cole. Cole é o cobrador. É um exemplo claro de que é um processo que ainda precisamos aprender - completou.

O Chelsea volta a campo somente no sábado (20), pela semifinal da Copa da Inglaterra, contra o Manchester City. A bola vai rolar a partir das 13h15 (de Brasília).

FUT INTERNACIONAL