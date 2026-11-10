Astro que enfrentou o Brasil na Copa do Mundo revela drama cardíaco

O meio-campista Scott McTominay, do Napoli e da seleção da Escócia, revelou que precisou passar por um procedimento cardíaco apenas dois dias antes da estreia de sua seleção na Copa do Mundo de 2026. Aos 29 anos, o jogador enfrentou um problema de arritmia cardíaca, foi sedado para realizar a intervenção e, mesmo assim, recebeu autorização médica para disputar a partida contra o Haiti.

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Scott McTominay revelou ter passado por procedimento cardíaco antes da Copa do Mundo de 2026 (Foto: AFP)

A revelação foi feita pelo próprio jogador durante uma entrevista coletiva da seleção escocesa. McTominay explicou que precisou receber um choque elétrico controlado no coração para corrigir a alteração do ritmo cardíaco, em um procedimento conhecido como cardioversão elétrica.

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— Tive de levar um choque no coração. Foi dois dias antes do jogo com o Haiti. Você se prepara tão bem, está em excelente forma e, de repente, acontece algo assim. Você pensa: "Como isso está acontecendo comigo?" — relatou o jogador.

Apesar do susto, o escocês recebeu liberação para atuar e disputou os 90 minutos da vitória por 1 a 0 sobre o Haiti, na estreia da equipe no Mundial.

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O meio-campista também permaneceu em campo durante toda a duração dos confrontos seguintes, nas derrotas para Marrocos (1 a 0) e Brasil (3 a 1).

McTominay revela susto antes da Copa do Mundo

Durante a entrevista, McTominay admitiu que a situação foi inesperada, especialmente porque se considerava em excelentes condições físicas para disputar o torneio.

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— Temos de seguir em frente. São as cartas que recebemos no futebol. Às vezes, as coisas não acontecem como queremos. Eu estava 100%, mas, obviamente, estar sentado em uma cama de hospital dois dias antes do primeiro jogo da Copa do Mundo, prestes a ser sedado, não é o ideal, não é? — afirmou.

O problema cardíaco também afetou o início da temporada do jogador. McTominay precisou passar por outro procedimento médico para tratar a mesma condição, o que o afastou das quatro primeiras rodadas da Liga das Nações.

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Agora, recuperado, o meio-campista voltou a ser convocado para defender a Escócia, comandada por Sébastien Pocognoli.

Jogador do Napoli tranquiliza torcedores após problema cardíaco

Ao comentar sua recuperação, McTominay procurou tranquilizar familiares, amigos e torcedores. O jogador destacou que a intervenção foi bem-sucedida e afirmou estar em condições melhores do que antes do tratamento.

— Sim, estou bem. Sinto-me muito, muito melhor do que estava. Acho que era algo que precisava ser feito. Durante a carreira, existem momentos assim, em que as coisas nos pegam um pouco de surpresa — declarou.

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O escocês também reconheceu que notícias envolvendo problemas cardíacos costumam gerar preocupação, mas explicou que, no seu caso, o procedimento ocorreu sem complicações.

— Obviamente, parece muito pior para a imprensa, familiares e amigos que entram em contato depois de ver notícias sobre um problema cardíaco, mas é um procedimento relativamente simples, que correu muito bem — completou.

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A cardioversão elétrica é um procedimento médico utilizado em determinados tipos de arritmia para restabelecer o ritmo cardíaco. Sua indicação e os cuidados posteriores dependem da condição clínica de cada paciente.

McTominay volta a brilhar pelo Napoli

Após concluir o tratamento e retornar aos gramados, Scott McTominay recuperou seu espaço no Napoli e voltou a apresentar boas atuações no futebol italiano.

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Desde o retorno, o meio-campista marcou cinco gols pela equipe napolitana, sendo o mais recente diante do Porto, no Estádio do Dragão, segundo as informações divulgadas na entrevista.

O jogador também voltou a ficar à disposição da seleção escocesa, que enfrenta a Macedônia do Norte, na sexta-feira, e a Suíça, na segunda-feira, pela Liga das Nações.