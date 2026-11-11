A relação entre Kylian Mbappé e Zinédine Zidane enfrenta um momento de tensão na seleção francesa. Segundo informações atribuídas ao jornal "L'Équipe", o atacante e o treinador da França tiveram pouco contato durante a última Data Fifa, em meio a divergências sobre decisões táticas.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Para aumentar a preocupação, o capitão dos Bleus não participou do treino desta quarta-feira (11), permaneceu em tratamento e virou dúvida para o confronto com a Itália, nesta quinta-feira (12), às 16h45, em Milão.

continua após a publicidade

O desentendimento teria começado após a partida contra a Turquia, quando Zidane posicionou Mbappé pela ponta esquerda e escalou Ousmane Dembélé como centroavante. A mudança não teria agradado ao camisa 10, que teria interpretado a decisão como uma perda de protagonismo no ataque francês.

Ainda de acordo com o relato, Mbappé passou boa parte da última concentração isolado, enquanto a comunicação com Zidane ficou limitada. Ciente do cenário, o treinador estaria interessado em reconstruir a relação com o principal jogador da equipe.

continua após a publicidade

Zidane cumprimentando Mbappé após sua saída (Foto: Franck Fife/AFP)

Mbappé não treina antes de duelo com a Itália

A situação nos bastidores ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira. Mbappé não participou da atividade realizada pela França em Clairefontaine e ficou em tratamento. A delegação viaja ainda nesta tarde para Milão, onde enfrenta a Itália.

Zidane já tem três desfalques confirmados: Marcus Thuram, Pierre Kalulu e Aurélien Tchouaméni. Éli Junior Kroupi, chamado para substituir Thuram, deve se apresentar durante o treinamento.

continua após a publicidade

A presença de Mbappé no confronto, portanto, ainda é incerta. A comissão técnica aguarda a evolução do atacante antes de definir se poderá contar com o capitão diante dos italianos.