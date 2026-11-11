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Bastidores da França: Mbappé vive desgaste com Zidane e vira dúvida para jogo contra a Itália

Jornal francês aponta divergências entre capitão e treinador; Atacante do Real permaneceu em tratamento nesta quarta-feira e pode desfalcar os Bleus em Milão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/11/2026 08:58
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Jogador da seleção francesa em treino, com touca preta e jaqueta azul, cercado por colegas.Kylian Mbappé, capitão da seleção francesa, chega para treinamento em Clairefontaine, nos arredores de Paris, no dia 9 de novembro de 2026, antes do confronto da França com a Itália pela Liga das Nações.
Kylian Mbappé, capitão da seleção francesa, chega para treinamento em Clairefontaine, nos arredores de Paris, no dia 9 de novembro de 2026, antes do confronto da França com a Itália pela Liga das Nações. (Foto: Franck Fife/AFP)

A relação entre Kylian Mbappé e Zinédine Zidane enfrenta um momento de tensão na seleção francesa. Segundo informações atribuídas ao jornal "L'Équipe", o atacante e o treinador da França tiveram pouco contato durante a última Data Fifa, em meio a divergências sobre decisões táticas.

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Para aumentar a preocupação, o capitão dos Bleus não participou do treino desta quarta-feira (11), permaneceu em tratamento e virou dúvida para o confronto com a Itália, nesta quinta-feira (12), às 16h45, em Milão.

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O desentendimento teria começado após a partida contra a Turquia, quando Zidane posicionou Mbappé pela ponta esquerda e escalou Ousmane Dembélé como centroavante. A mudança não teria agradado ao camisa 10, que teria interpretado a decisão como uma perda de protagonismo no ataque francês.

Ainda de acordo com o relato, Mbappé passou boa parte da última concentração isolado, enquanto a comunicação com Zidane ficou limitada. Ciente do cenário, o treinador estaria interessado em reconstruir a relação com o principal jogador da equipe.

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Zidane cumprimentando Mbappé após sua saída
Zidane cumprimentando Mbappé após sua saída (Foto: Franck Fife/AFP)

Mbappé não treina antes de duelo com a Itália

A situação nos bastidores ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira. Mbappé não participou da atividade realizada pela França em Clairefontaine e ficou em tratamento. A delegação viaja ainda nesta tarde para Milão, onde enfrenta a Itália.

Zidane já tem três desfalques confirmados: Marcus Thuram, Pierre Kalulu e Aurélien Tchouaméni. Éli Junior Kroupi, chamado para substituir Thuram, deve se apresentar durante o treinamento.

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A presença de Mbappé no confronto, portanto, ainda é incerta. A comissão técnica aguarda a evolução do atacante antes de definir se poderá contar com o capitão diante dos italianos.

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