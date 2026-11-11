Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Ex-jogador critica Xabi Alonso por decisão com Estêvão no Chelsea

Paul Merson não aprovou escolha de espanhol contra o Sunderland

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/11/2026 07:30
Favorite o Lance! no Google
Mukiele e Estêvão disputam a bola em Sunderland x Chelsea
Mukiele e Estêvão disputam a bola em Sunderland x Chelsea (Foto: Andy Buchanan/AFP)

O ex-jogador Paul Merson criticou Xabi Alonso por ter deixado Estêvão no banco na derrota do Chelsea por 1 a 0 para o Sunderland, na Premier League. Em sua coluna na "Sky Sports", o veterano reprovou a escolha feita pelo treinador espanhol após uma grande exibição do brasileiro contra o Manchester United.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

- Sinceramente, acho que o Xabi Alonso acabou favorecendo o Sunderland. Eles estavam na lanterna do campeonato com cinco pontos, e estavam na lanterna por um motivo. Sabe o que realmente me preocupou? Estevão foi, de longe, o melhor jogador do Chelsea na semana passada contra o Manchester United. Especialmente no primeiro tempo, quando o time jogou muito mal. Mas de repente, eles vão para Sunderland e ele não está jogando. E ele fez falta. Ele é alguém que pode levar a bola para o ataque. Alonso tinha que escolher Estevão, manter a mesma escalação do jogo contra o Manchester United e incentivá-lo a conduzir a bola. Em vez disso, tentou jogar de forma mais conservadora, priorizando não perder ao invés de ganhar.

continua após a publicidade

Na atual edição da Premier League, Estêvão foi titular somente contra o Manchester United, em que foi um dos protagonistas da partida. No confronto, o brasileiro marcou dois gols, embora eles tenham sido anulados por impedimentos.

Em meio a eliminação da Copa da Liga Inglesa e ao recente mau resultado na Premier League, Xabi Alonso começa a ficar exposto por conta de suas decisões. E a questão de Estêvão vem sendo tecla repetida tanto na imprensa local, mas também entre os torcedores, que cobram mais minutos para o camisa 41.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Flamengo e Bahia se enfrentando no jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil Feminina

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (11/11/2026)

Há 2 horas
Brasil x Escócia - terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo

Futebol Internacional

Astro que enfrentou o Brasil na Copa do Mundo revela drama cardíaco

Há 13 horas
Raúl González em blazer segura bola marrom com Real Oviedo 1926, diante do escudo do clube.

Futebol Internacional

Ídolo do Real Madrid é anunciado como técnico de clube espanhol

Há 13 horas
Atuação de Endrick repercute na imprensa espanhola (Foto: X/@realmadrid)

Futebol Internacional

Endrick pode deixar o Real Madrid em janeiro? Veja o que se sabe sobre o futuro do atacante

Há 13 horas
Atuação de Endrick repercute na imprensa espanhola (Foto: X/@realmadrid)

Fora de Campo

Estrangeiros reagem à decisão de Endrick com Real Madrid: 'Estava claro'

Há 14 horas
Craque do Real Madrid tem plano para atuar na próxima partida (Foto: Reprodução/RealMadrid)

Futebol Internacional

Craque do Real Madrid se machuca e preocupa a França

Há 14 horas