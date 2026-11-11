Ex-jogador critica Xabi Alonso por decisão com Estêvão no Chelsea

O ex-jogador Paul Merson criticou Xabi Alonso por ter deixado Estêvão no banco na derrota do Chelsea por 1 a 0 para o Sunderland, na Premier League. Em sua coluna na "Sky Sports", o veterano reprovou a escolha feita pelo treinador espanhol após uma grande exibição do brasileiro contra o Manchester United.

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- Sinceramente, acho que o Xabi Alonso acabou favorecendo o Sunderland. Eles estavam na lanterna do campeonato com cinco pontos, e estavam na lanterna por um motivo. Sabe o que realmente me preocupou? Estevão foi, de longe, o melhor jogador do Chelsea na semana passada contra o Manchester United. Especialmente no primeiro tempo, quando o time jogou muito mal. Mas de repente, eles vão para Sunderland e ele não está jogando. E ele fez falta. Ele é alguém que pode levar a bola para o ataque. Alonso tinha que escolher Estevão, manter a mesma escalação do jogo contra o Manchester United e incentivá-lo a conduzir a bola. Em vez disso, tentou jogar de forma mais conservadora, priorizando não perder ao invés de ganhar.

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Na atual edição da Premier League, Estêvão foi titular somente contra o Manchester United, em que foi um dos protagonistas da partida. No confronto, o brasileiro marcou dois gols, embora eles tenham sido anulados por impedimentos.

Em meio a eliminação da Copa da Liga Inglesa e ao recente mau resultado na Premier League, Xabi Alonso começa a ficar exposto por conta de suas decisões. E a questão de Estêvão vem sendo tecla repetida tanto na imprensa local, mas também entre os torcedores, que cobram mais minutos para o camisa 41.

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