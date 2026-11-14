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Portugal presta homenagem histórica a Cristiano Ronaldo

Federação Portuguesa altera visual do número histórico para eternizar o legado de CR7

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
14/11/2026 12:40
Supervisionado porMarcio Dolzan,
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Cristiano Ronaldo - Portugal
Federação Portuguesa de Futebol apresenta homenagem ao legado histórico de Cristiano Ronaldo (Foto: Tobias Schwarz / AFP)

A Seleção de Portugal anunciou uma mudança simbólica em seu uniforme para homenagear Cristiano Ronaldo. A partir do confronto contra a Dinamarca, neste sábado (14), pela quinta rodada da Liga das Nações, a camisa 7 portuguesa terá uma nova tipografia, em reconhecimento ao legado do maior artilheiro da história da equipe nacional.

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A iniciativa foi anunciada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que decidiu modificar o desenho do número para preservar a identidade construída por Cristiano Ronaldo ao longo de sua trajetória com a seleção.

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Alguém segura camisa vermelha com o número 1, em homenagem a Cristiano Ronaldo.
Portugal anuncia mudança na camisa 7 em homenagem a Cristiano Ronaldo (Foto: Divulgação / FPF)

Portugal eterniza legado de Cristiano Ronaldo

Desde a fase final da Eurocopa de 2008, Cristiano Ronaldo consolidou sua identificação com a camisa 7 de Portugal. Ao longo dos anos, o número se tornou uma marca registrada do atacante, sendo utilizado por outros jogadores apenas em suas ausências.

Cristiano Ronaldo aplaude a torcida no adeus às Copas
Cristiano Ronaldo eternizou a camisa 7 ao longo de sua trajetória pela Seleção Portuguesa (Foto: Thomas Coex / AFP)

Em comunicado, a FPF explicou o significado da mudança.

— O objetivo é eternizar o significado de um número tão especial e homenagear o legado que representa — destacou a entidade.

A federação também ressaltou que a alteração não significa o fim da importância histórica da numeração.

— A partir de hoje teremos assim um número 7 diferente na camisola, mas com a mesma essência e o mesmo orgulho, reservando o anterior para a eternização de uma história que jamais será esquecida — completou.

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Quem vai vestir a nova camisa 7 de Portugal?

O primeiro jogador a utilizar a nova versão da camisa será Carlos Forbs, escalado para o confronto contra a Dinamarca, neste sábado, às 16h45 (de Brasília).

Para o futuro, Rafael Leão é apontado como possível herdeiro da numeração, mas o atacante está fora dos compromissos de novembro por conta de uma lesão.

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