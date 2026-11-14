Sem Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos vira ponto focal de Portugal

Sem Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos deixa de ser sombra e se torna ponto focal de Portugal em busca de vitórias. O centroavante assume um protagonismo dentro da equipe de Jorge Jesus e tem a missão de fazer o torcedor não sentir tanta falta do maior artilheiro da história do país.

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Essa missão não é fácil, mas Gonçalo Ramos vem dando respostas dentro de campo e mostrando que merece um voto de confiança. Nos três últimos jogos da Nations League, o centroavante do Milan balançou as redes em cada um dos confrontos e é o artilheiro de Portugal na competição.

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Convocado pela primeira vez em 2022 pouco antes da Copa do Mundo do Catar, Gonçalo Ramos tem uma média de gols superior a de Cristiano Ronaldo no mesmo período. Nesse cenário, o atacante do Milan somou 14 gols em 1301 minutos, o que representa um gol marcado a cada 92 minutos. Já o eterno camisa sete balançou as redes 29 vezes, mas em 3588 minutos, o que significa um gol a cada 123 minutos.

Com a aposentadoria de Cristiano Ronaldo de Portugal, Gonçalo Ramos receberá os minutos que não conseguia ter por estar na sombra do camisa sete. Mas junto com mais tempo de jogo, o centroavante receberá mais cobrança e mais pressão para não fazer com que o torcedor sinta muitas saudades de um dos maiores jogadores da história do país.

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Nessa Data Fifa, Gonçalo Ramos tem a oportunidade de se tornar o 15º maior artilheiro da história de Portugal caso marque dois gols. E a projeção do centroavante não é tardar a entrar na lista dos 10 maiores goleadores do país. Nesse momento, Nené ocupa a 10ª colocação tendo balançado as redes em 22 oportunidades. No entanto, a missão de alcançar Cristiano Ronaldo é bem complicada, uma vez que o atleta do Al-Nassr tem 146 gols marcados.

Gonçalo Ramos ganha novos concorrentes

Enquanto Gonçalo Ramos era a grande ameaça para Cristiano Ronaldo no ataque, o centroavante de 25 anos conviverá com jovens talentos buscando um espaço no comando do setor ofensivo. Nessa Data Fifa, Fábio Silva e Gustavo Varela são as principais ameaças ao camisa nove.

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No entanto, Gonçalo Ramos tem a confiança de Jorge Jesus desde os tempos de Benfica após a saída do treinador português do Flamengo para o clube português. O comandante foi um dos primeiros a dar chances para o centroavante em seu início de carreira profissional. E o reencontro ocorre justamente na seleção nacional.

Com a confiança do treinador, Gonçalo Ramos precisa seguir demonstrando em campo que é digno da confiança para substituir Cristiano Ronaldo de uma vez por todas. E seguir colhendo números e ampliando sua história no futebol de Portugal.

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