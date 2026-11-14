Ronaldinho Gaúcho impressiona em treino na Itália: 'Vão dizer que é IA'

Ronaldinho Gaúcho mostrou que a habilidade continua intacta. Neste sábado (14), o ex-jogador publicou um vídeo nas redes sociais em que aparece realizando um domínio de bola impressionante durante um treinamento do Ravenna, clube da terceira divisão italiana. A jogada chamou a atenção dos torcedores e rendeu uma brincadeira do brasileiro.

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— Vão dizer que é IA kkkkkkk. Tô na área, Ravenna — escreveu Ronaldinho na publicação.

Ronaldinho Gaúcho desembarca na Itália para retornar ao futebol profissional aos 46 anos (Foto: Reprodução / Instagram)

No vídeo, o ex-camisa 10 recebe um lançamento pelo alto e domina a bola com o pé direito, deixando-a completamente sob controle. O lance também foi compartilhado pelo jornalista Fabrizio Romano, que destacou a participação do brasileiro no treinamento.

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Ronaldinho se prepara para retorno após 11 anos

Aos 46 anos, Ronaldinho tem previsão de voltar a disputar uma partida oficial neste domingo (15), quando o Ravenna enfrenta o Forlì, às 13h30 (de Brasília), pela Série C do Campeonato Italiano.

Segundo o técnico Andrea Mandorlini, o brasileiro será titular, mas o tempo de permanência em campo será definido durante o confronto.

A participação faz parte de um compromisso assumido por Ronaldinho ao se associar ao projeto do Ravenna, ligado à família Cipriani. O ex-jogador também integra o grupo de acionistas do clube.

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Caso entre em campo, será sua primeira partida oficial desde setembro de 2015, quando defendeu o Fluminense. O brasileiro ainda busca alcançar uma marca pessoal: chegar aos 300 gols em jogos oficiais.

A expectativa pelo retorno movimentou a cidade italiana. Para receber mais torcedores no clássico regional, o Estádio Bruno Benelli ganhou uma arquibancada provisória, ampliando sua capacidade de público.