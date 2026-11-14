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Ronaldinho Gaúcho impressiona em treino na Itália: 'Vão dizer que é IA'

Aos 46 anos, brasileiro viraliza em treino antes de voltar aos gramados.

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
14/11/2026 12:05
Supervisionado porMarcio Dolzan,
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Ronaldinho Gaúcho mostra habilidade durante treinamento do Ravenna, na Itália
Ronaldinho Gaúcho mostra habilidade durante treinamento do Ravenna, na Itália (Foto: Reprodução)

Ronaldinho Gaúcho mostrou que a habilidade continua intacta. Neste sábado (14), o ex-jogador publicou um vídeo nas redes sociais em que aparece realizando um domínio de bola impressionante durante um treinamento do Ravenna, clube da terceira divisão italiana. A jogada chamou a atenção dos torcedores e rendeu uma brincadeira do brasileiro.

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— Vão dizer que é IA kkkkkkk. Tô na área, Ravenna — escreveu Ronaldinho na publicação.

Grupo de passageiros desembarca de aeronave pela escada no pátio, acompanhado por policiais.
Ronaldinho Gaúcho desembarca na Itália para retornar ao futebol profissional aos 46 anos (Foto: Reprodução / Instagram)

No vídeo, o ex-camisa 10 recebe um lançamento pelo alto e domina a bola com o pé direito, deixando-a completamente sob controle. O lance também foi compartilhado pelo jornalista Fabrizio Romano, que destacou a participação do brasileiro no treinamento.

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Ronaldinho se prepara para retorno após 11 anos

Aos 46 anos, Ronaldinho tem previsão de voltar a disputar uma partida oficial neste domingo (15), quando o Ravenna enfrenta o Forlì, às 13h30 (de Brasília), pela Série C do Campeonato Italiano.

Segundo o técnico Andrea Mandorlini, o brasileiro será titular, mas o tempo de permanência em campo será definido durante o confronto.

A participação faz parte de um compromisso assumido por Ronaldinho ao se associar ao projeto do Ravenna, ligado à família Cipriani. O ex-jogador também integra o grupo de acionistas do clube.

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Caso entre em campo, será sua primeira partida oficial desde setembro de 2015, quando defendeu o Fluminense. O brasileiro ainda busca alcançar uma marca pessoal: chegar aos 300 gols em jogos oficiais.

A expectativa pelo retorno movimentou a cidade italiana. Para receber mais torcedores no clássico regional, o Estádio Bruno Benelli ganhou uma arquibancada provisória, ampliando sua capacidade de público.

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