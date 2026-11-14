Gonzalo Plata e Anthony Valencia tiveram pouco protagonismo na primeira partida do Equador nesta Data Fifa. Os dois jogadores do Flamengo começaram no banco de reservas na vitória por 2 a 0 sobre a Costa Rica, na noite desta sexta-feira (13), no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito. Apenas Plata foi utilizado pelo técnico Marcelo Gallardo.

O camisa 19 entrou aos 39 minutos do segundo tempo, na vaga de John Yeboah, quando o placar já estava definido. Em 11 minutos em campo, o atacante teve como principal participação uma finalização de fora da área defendida pelo goleiro Patrick Sequeira, no último lance da partida.

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Plata não participou dos primeiros compromissos do Equador sob o comando de Gallardo por conta de uma lesão. De volta à seleção, o jogador do Flamengo viu Keny Arroyo, do Cruzeiro, ganhar a oportunidade entre os titulares.

Valencia, por sua vez, não saiu do banco. A convocação representava uma oportunidade para o atacante ganhar os minutos que não vem recebendo no Flamengo. Desde que chegou ao Rubro-Negro, em setembro, o equatoriano disputou apenas uma partida, diante do Remo, e acumula 12 jogos consecutivos sem atuar pelo clube.

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Com gols de Jordy Caicedo e Moisés Caicedo, o Equador conquistou a primeira vitória sob o comando de Marcelo Gallardo, que havia acumulado uma derrota e dois empates nos três primeiros compromissos à frente da seleção.

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Flamengo aguarda retorno dos equatorianos

O Equador volta a campo na próxima terça-feira (17), às 20h30 (de Brasília), para enfrentar a Bolívia, em Guayaquil. O compromisso acontece na véspera da partida entre Flamengo e Athletico-PR, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Diferentemente de Arrascaeta e Varela, liberados antecipadamente pela seleção uruguaia, Plata e Valencia não têm retorno antecipado confirmado. A permanência da dupla no Equador pode dificultar a presença dos atacantes no confronto com o Furacão.