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Veja os gols em Portugal x Dinamarca: Hojlund amplia para os visitantes

Confronto é válido pela 5ª rodada da Nations League

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/11/2026 17:37
Atualizado há 0 minutos
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Hojbjerg comemora gol marcado pela Dinamarca contra Portugal, pela Nations League
Hojbjerg comemora gol marcado pela Dinamarca contra Portugal, pela Nations League (Foto: Miguel Riopa/AFP)

Fora de casa contra Portugal, a Dinamarca abriu o placar sobre a equipe comandada por Jorge Jesus com gol de Hojbjerg, de pênalti, e amplia o marcador com Hojlund, pela 5ª rodada da Nations League. O volante e capitão aproveitou a chance na marca da cal após uma falta cometida por uma mão na bola de Rúben Dias dentro da área.

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No Grupo D da Nations League, Portugal lidera a chave com 12 pontos conquistados, enquanto a Dinamarca ocupa a 2ª colocação e vai chegando aos nove pontos. Em caso de triunfo, o time de Brian Riemer se aproxiam de uma classificação ao mata-mata.

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Veja os gols em Portugal x Dinamarca:

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