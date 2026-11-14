Veja os gols em Portugal x Dinamarca: Hojlund amplia para os visitantes
Confronto é válido pela 5ª rodada da Nations League
Fora de casa contra Portugal, a Dinamarca abriu o placar sobre a equipe comandada por Jorge Jesus com gol de Hojbjerg, de pênalti, e amplia o marcador com Hojlund, pela 5ª rodada da Nations League. O volante e capitão aproveitou a chance na marca da cal após uma falta cometida por uma mão na bola de Rúben Dias dentro da área.
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No Grupo D da Nations League, Portugal lidera a chave com 12 pontos conquistados, enquanto a Dinamarca ocupa a 2ª colocação e vai chegando aos nove pontos. Em caso de triunfo, o time de Brian Riemer se aproxiam de uma classificação ao mata-mata.
Veja os gols em Portugal x Dinamarca:
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