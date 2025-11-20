Hakimi conquista o prêmio de Melhor Jogador Africano do Ano

Achraf Hakimi confirmou o favoritismo e foi eleito o Melhor Jogador Africano do Ano de 2025, coroando uma temporada em que comandou o PSG rumo à tríplice coroa e consolidou sua liderança na seleção marroquina. Aos 27 anos, o lateral-direito tornou-se o primeiro atleta do Marrocos a vencer o prêmio desde Mustapha Hadji, em 1998, quebrando um jejum de quase três décadas.

A cerimônia em Rabat reuniu nomes de peso do futebol africano e celebrou uma temporada que recolocou Hakimi no topo do continente. A presença da mãe, Saida Mouh, com quem chegou ao evento, reforçou o caráter simbólico da noite para o jogador, que viveu meses difíceis após a lesão sofrida contra o Bayern de Munique na Champions League.

Mesmo assim, sua influência dentro de campo foi determinante. Luis Enrique ampliou sua função no PSG, transformando o lateral em um protagonista ofensivo, responsável por 11 gols e 14 assistências na temporada. Durante seu discurso, Hakimi dedicou o troféu às crianças marroquinas que sonham em se tornar atletas, ressaltando o impacto da conquista para o país e para o continente.

Hakimi transformado com Luis Enrique

A mudança no estilo de jogo foi um dos fatores centrais para a consagração do marroquino. No PSG, Hakimi deixou de ser apenas um lateral explosivo para assumir funções de construção, aparecendo por dentro, iniciando ataques e recebendo liberdade para influenciar o jogo em diferentes zonas do campo.

Foi essa versatilidade que o colocou entre os jogadores mais decisivos da Europa. A confiança de Luis Enrique e o papel de liderança dentro do elenco foram determinantes para a temporada histórica – e renderam elogios de Nasser Al-Khelaifi.

Hakimi com o troféu de Melhor Jogador Africano do Ano (Foto: Abdel Majid Bziouat/AFP)

O presidente do PSG afirmou que Hakimi "é um dos melhores do mundo e o melhor jogador da África", destacando sua evolução técnica e seu papel como capitão da seleção marroquina. A relação próxima com o elenco, especialmente com Kylian Mbappé e antigos parceiros como Lautaro Martínez, reforça o impacto do jogador nos ambientes pelos quais passa.

O prêmio também refletiu o crescimento do futebol marroquino. Além de Hakimi, a cerimônia celebrou Othmane Maamma, eleito o melhor jogador jovem da África após sua atuação na Copa do Mundo Sub-20, dando ao país dupla presença entre os premiados.

