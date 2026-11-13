Anthony Valencia terá nesta sexta-feira (13) a oportunidade de fazer algo que não consegue há mais de dois meses pelo Flamengo: entrar em campo. Convocado por Marcelo Gallardo, o atacante está à disposição da seleção do Equador para o amistoso contra a Costa Rica, às 21h (de Brasília), no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito.

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Anunciado pelo Flamengo em 1º de setembro, Valencia disputou apenas 11 minutos com a camisa rubro-negra. A única oportunidade aconteceu cinco dias depois da oficialização da contratação, quando substituiu Samuel Lino na vitória por 1 a 0 sobre o Remo, no Mangueirão.

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Desde a estreia do equatoriano, o Flamengo disputou outros 12 jogos, oito pelo Campeonato Brasileiro e quatro pela Libertadores. Em nenhum deles o atacante foi utilizado por Leonardo Jardim.

Mesmo com a escassez de minutos no Flamengo, Valencia participou dos três amistosos do Equador na última Data Fifa, diante de Coreia do Sul, Japão e Panamá. Contra os panamenhos, inclusive, iniciou a partida como titular.

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Jardim explicou pouca utilização de Valencia no Flamengo

Contratado junto ao Royal Antwerp, da Bélgica, por aproximadamente R$ 44 milhões, Valencia chegou ao Flamengo em meio à negociação de Gonzalo Plata com o Dínamo de Moscou. A permanência do compatriota, após a transferência frustrada, aumentou a concorrência pelo lado direito do ataque.

Após a vitória sobre o Grêmio, no último dia 4, Leonardo Jardim abordou a situação de Valencia e revelou um problema de saúde que tirou o atacante dos treinamentos.

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— O Valencia também esteve parado dez dias por conta de conjuntivite e não pôde treinar. Estava só com dois treinos. Se tivesse treinando, podia ter sido uma opção — explicou o treinador.

Além de Plata, Valencia concorre com Carrascal e Luiz Araújo por espaço no setor ofensivo.

Aos 23 anos e com contrato até dezembro de 2031, o atacante tem na última Data Fifa do ano a oportunidade de recuperar ritmo de jogo e voltar ao Flamengo em melhores condições para disputar espaço nas quatro rodadas restantes do Brasileirão.

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Além do compromisso contra a Costa Rica, o Equador enfrenta a Bolívia na próxima terça-feira (17), em Guayaquil.