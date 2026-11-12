Lateral brasileiro brilha no Leste Europeu e mira vaga na Champions

O lateral-esquerdo brasileiro Keffel consolidou-se como um dos principais pilares do Sumqayit na Premier League do Azerbaijão. Em sua segunda temporada defendendo o clube, o defensor esteve em campo em nove das dez partidas da equipe até o momento — acumulando 722 minutos — e já contabiliza um gol e uma assistência, sendo peça vital na construção ofensiva.

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Com um gol e uma assistência em nove jogos, Keffel lidera boa fase do Sumqayit no Azerbaijão (Foto: Sumqayit)

— Estou cada vez mais adaptado ao país e ao clube, isso facilita o trabalho no dia a dia e foi importante demais na minha evolução durante os jogos. Fico feliz pelo meu momento e, principalmente, por conseguir ajudar minha equipe dentro das partidas — destacou Keffel.

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Arrancada rumo às vagas europeias

A liga nacional do Azerbaijão oferece caminho direto ao cenário continental: o campeão garante lugar na fase classificatória da UEFA Champions League, enquanto o segundo e o terceiro colocados asseguram vaga na UEFA Conference League. Embalado por uma série invicta recente de duas vitórias seguidas e dois empates, o Sumqayit mira o pelotão da frente na tabela.

— Nosso coletivo tem evoluído jogo após jogo. Graças a Deus conseguimos duas vitórias seguidas e dois empates, e o nosso objetivo é buscar essa arrancada nas próximas rodadas. Temos trabalhado duro em prol disso — projetou o brasileiro.

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O futebol azeri representa o segundo mercado internacional de destaque na carreira do lateral. Antes de desembarcar no Leste Europeu, Keffel construiu sólida reputação em Portugal, com passagens de regularidade pelo Trofense, Torreense e Portimonense.