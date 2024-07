Em seu jogo 100 pelo Oita Trinita, Pereira comemora classificação na Copa do Imperador

Pereira foi um dos destaques do Oita Trinita sobre o Kawasaki Frontale (Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/07/2024 - 17:14 • Tóquio (JAP)

Uma noite mágica para o zagueiro Pereira, no Japão. Nesta quarta-feira (10), o brasileiro entrou em campo pela centésima vez com a camisa do Oita Trinita para enfrentar o Kawasaki Frontale, pela Copa do Imperador.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Além de comemorar a marca pessoal, o atleta também celebrou a classificação de sua equipe após a vitória por 3 a 1. No Japão desde 2021, o defensor já marcou nove gols. Na atual temporada, o brasileiro fez 16 partidas e foi um dos destaques do duelo contra o clube que lidera a J-League.

- Sem dúvidas essa é uma das melhores noites da minha vida, daquelas que ficarão gravadas na memória. Cheguei ao Japão há alguns anos e meu carinho pela cidade e pela torcida do Oita são enormes, então completar 100 jogos pela equipe é especial demais. E, principalmente, poder comemorar essa marca junto com a classificação da equipe na Copa. A gente sabia que seria um jogo difícil, contra um time da elite, muito qualificado, mas entregamos tudo em campo e conseguimos sair com essa vaga na próxima fase.

O Oita Trinita volta a campo no próximo domingo (14/07), às 7h (horário de Brasília), para enfrentar o Shimizu S-Pulse, pela J-League 2.