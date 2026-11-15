Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Atacante da Dinamarca provoca Cristiano Ronaldo nas redes sociais

Autor de dois gols na vitória por 4 a 1, Hojlund fez referência ao ídolo português nas redes sociais.

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
15/11/2026 19:50
Supervisionado porMárcio Iannacca,
Favorite o Lance! no Google
FBL-WC-2026-MATCH47-POR-
Hojlund fez referência à comemoração de Cristiano Ronaldo após a vitória sobre Portugal (Foto: Ronaldo Schemidt / AFP)

O atacante Rasmus Hojlund chamou atenção dentro e fora de campo após a goleada da Dinamarca por 4 a 1 sobre Portugal, pela Liga das Nações. Autor de dois gols na partida, o dinamarquês publicou uma foto nas redes sociais com uma referência à tradicional comemoração de Cristiano Ronaldo, provocando repercussão entre os torcedores.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na publicação, Hojlund compartilhou uma imagem da partida e escreveu:

— Acho que a única legenda apropriada aqui é siuuuu — publicou o atacante, em referência ao grito que acompanha a comemoração de Cristiano Ronaldo.

continua após a publicidade
Hojlund comemora gol marcado pela Dinamarca contra Portugal em homenagem a Cristiano Ronaldo
Hojlund comemora gol marcado pela Dinamarca contra Portugal em homenagem a Cristiano Ronaldo (Foto: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix / AFP)

A postagem ganhou destaque por acontecer justamente no primeiro compromisso de Portugal após a aposentadoria de Cristiano Ronaldo da seleção. O confronto também foi marcado por homenagens ao ex-capitão, que encerrou uma trajetória de 23 anos defendendo a equipe nacional.

Hojlund já protagonizou polêmica contra Portugal

Apesar da publicação, Hojlund é fã declarado de Cristiano Ronaldo e já demonstrou admiração pelo português em outras ocasiões.

Cristiano Ronaldo comemora de costas gol marcado. Uniforme vermelho de Portugal e camisa 7
Cristiano Ronaldo inspirou a comemoração de Hojlund na vitória dinamarquesa por 4 a 1 (Foto: Divulgação / Fifa)<br>

O dinamarquês, porém, também esteve envolvido em uma situação controversa no confronto anterior entre as seleções, disputado em outubro. Na ocasião, durante a vitória portuguesa por 4 a 2, o atacante recusou um cumprimento de Jorge Jesus e chegou a empurrar o treinador.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Cristiano Ronaldo se despediu da Seleção de portugal nesta quinta-feira (5) (Foto: Reprodução/Instagram)

Futebol Internacional

Goleada sofrida por Portugal sem Cristiano Ronaldo encerra tabu de 23 anos

Há 20 minutos
Jogadores da França se abraçam e comemoram gol marcado contra a Turquia, na Nations League

Futebol Internacional

França e Bélgica avançam na Nations League; Itália fica fora do mata-mata

Há 1 hora
Jogador inglês com camisa branca nº9 chuta a bola durante duelo Inglaterra x Espanha, com defensores espanhóis ao fundo.

Futebol Internacional

Veja os gols da vitória da Inglaterra sobre a Espanha na Nations League

Há 1 hora
Jogadores da França se abraçam e comemoram gol marcado contra a Turquia, na Nations League

Futebol Internacional

Veja gol de França x Turquia: Kroupi amplia, mas Bardakci desconta

Há 1 hora
Doku e Kayode disputam bola em Bélgica x Itália, pela Nations League

Futebol Internacional

Veja gols de Bélgica x Itália: Diego Moreira marca, e Azzurra sofre goleada

Há 2 horas
Seleção inglesa celebra gol, jogadores se abraçam perto da baliza, torcedores vibram ao fundo.

Futebol Internacional

Inglaterra vence Espanha em jogaço e encerra invencibilidade de 44 partidas

Há 3 horas