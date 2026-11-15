Atacante da Dinamarca provoca Cristiano Ronaldo nas redes sociais
Autor de dois gols na vitória por 4 a 1, Hojlund fez referência ao ídolo português nas redes sociais.
O atacante Rasmus Hojlund chamou atenção dentro e fora de campo após a goleada da Dinamarca por 4 a 1 sobre Portugal, pela Liga das Nações. Autor de dois gols na partida, o dinamarquês publicou uma foto nas redes sociais com uma referência à tradicional comemoração de Cristiano Ronaldo, provocando repercussão entre os torcedores.
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Na publicação, Hojlund compartilhou uma imagem da partida e escreveu:
— Acho que a única legenda apropriada aqui é siuuuu — publicou o atacante, em referência ao grito que acompanha a comemoração de Cristiano Ronaldo.
A postagem ganhou destaque por acontecer justamente no primeiro compromisso de Portugal após a aposentadoria de Cristiano Ronaldo da seleção. O confronto também foi marcado por homenagens ao ex-capitão, que encerrou uma trajetória de 23 anos defendendo a equipe nacional.
Hojlund já protagonizou polêmica contra Portugal
Apesar da publicação, Hojlund é fã declarado de Cristiano Ronaldo e já demonstrou admiração pelo português em outras ocasiões.
O dinamarquês, porém, também esteve envolvido em uma situação controversa no confronto anterior entre as seleções, disputado em outubro. Na ocasião, durante a vitória portuguesa por 4 a 2, o atacante recusou um cumprimento de Jorge Jesus e chegou a empurrar o treinador.
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