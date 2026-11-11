O Flamengo está a dois jogos de conquistar um título inédito no futebol feminino. Finalista da Copa do Brasil Feminina pela primeira vez, a equipe enfrenta o Internacional nesta quarta-feira (11), às 21h30, no Estádio Luso-Brasileiro, pelo confronto de ida da decisão. Às vésperas da disputa, o técnico Celso Silva destacou a importância de Cristiane para o desenvolvimento do elenco e da própria comissão técnica.

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Em entrevista ao Lance!, o treinador ressaltou que a contribuição da atacante vai além do desempenho dentro de campo. Para Celso, a experiência acumulada pela jogadora ao longo da carreira influencia diretamente o ambiente de trabalho e aumenta o nível de exigência de todos que convivem com ela.

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— Contribui na minha formação como treinador. Porque você lidar com uma pessoa que foi acostumada ao alto nível é muito desafiador. Você acaba se exigindo mais, porque quer entregar algo bom para aquela pessoa, por ela ter um histórico muito alto, e você sabe que qualquer coisa não serve para ela — afirmou.

O técnico também destacou a capacidade de Cristiane de transmitir experiência às companheiras, especialmente em momentos decisivos. Além disso, valorizou a associação entre a imagem da atacante, uma das referências do futebol feminino brasileiro e mundial, e a dimensão do Flamengo.

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— É um ganho generalizado, tanto pela parte dentro de campo, mas também pelos comportamentos que a gente acaba lidando no extracampo. Tudo isso contribui para um crescimento de todos — completou.

Cristiane irá em busca do título da Copa do Brasil com o Flamengo (Foto: Beatriz Palmieri/Staff Images Woman/CBF)

Segunda passagem especial pelo Flamengo

A final da Copa do Brasil também representa um momento importante na trajetória de Celso Silva no clube. O treinador vive sua segunda passagem pelo Flamengo, depois de participar de conquistas como o Campeonato Brasileiro de 2016 e títulos estaduais. Na primeira experiência, também foi o primeiro técnico da categoria sub-20 e participou da conquista inaugural da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

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Agora, à frente da equipe principal, Celso reencontra atletas que passaram pelas categorias de base durante seu primeiro período no clube. O treinador considera essa conexão um dos fatores que tornam o atual momento especial, especialmente após a conquista do Campeonato Carioca e a classificação para uma final inédita.

Celso Silva retornou ao Flamengo em outubro de 2025 (Foto: Paula Reis/Flamengo)

— Essa segunda passagem tem sido bem especial. [...] Hoje retornar e poder dar continuidade com algumas atletas nessa segunda passagem, abrindo com o título estadual novamente, e agora numa final inédita, com muitas meninas que fizeram parte da base na minha primeira passagem. Juntando todo esse fator, isso torna todo esse momento muito especial — declarou.

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Apesar da satisfação com o caminho percorrido, o principal objetivo agora é conquistar um título que ainda não faz parte da história do futebol feminino rubro-negro. Celso também reconheceu a pressão de trabalhar em um clube da dimensão do Flamengo, mas afirmou que as dificuldades fazem parte do processo de construção do projeto.

— O intuito maior é a gente carimbar um título inédito para o clube. Lidar com as dificuldades e com as pressões é algo inerente à função que a gente ocupa num clube do tamanho do Flamengo — destacou.

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Celso avalia temporada do Flamengo

Antes da decisão, o treinador também fez um balanço do trabalho desenvolvido em 2026. As Meninas da Gávea terminaram o Brasileirão A1 na terceira colocação e agora disputam o título da Copa do Brasil. Para Celso, os resultados refletem a competitividade construída ao longo da temporada, mesmo diante de mudanças no elenco.

O técnico também valorizou o desenvolvimento de atletas que tiveram menos oportunidades anteriormente e a integração de jovens promovidos das categorias de base. Entre os exemplos está Kaylane, que passou a receber convocações para a Seleção Brasileira principal.

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— A gente conseguiu entregar, em termos de resultado na prática, um terceiro lugar de Brasileiro, agora uma final de Copa do Brasil. Isso já nos coloca como uma equipe que conseguiu figurar entre as três primeiras nas duas competições grandes nacionais — avaliou.

Kaylane foi convocada por Arthur Elias para a Seleção Feminina (Foto: Paula Reis/ Flamengo)

Celso, no entanto, ponderou que a análise definitiva da temporada depende do encerramento dos compromissos que ainda restam. Além da Copa do Brasil, o Flamengo terá partidas pelo Campeonato Carioca, que também servirão para observar outras atletas do elenco e avaliar o desenvolvimento do grupo.

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— Acredito que tenha sido uma avaliação muito positiva até o presente momento, ainda dando para entregar um pouquinho mais até o restante da temporada. A gente tem mais para brigar — concluiu.

Flamengo x Internacional: datas e onde assistir à final

Flamengo e Internacional disputam o título da Copa do Brasil Feminina em dois jogos. A partida de ida será nesta quarta-feira (11), às 21h30, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. O confronto terá transmissão ao vivo e com imagens do Lance!TV.

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O duelo de volta está marcado para domingo (15), às 16h, no Beira-Rio, em Porto Alegre. O Lance!TV também fará a transmissão completa.

➡️CBF divulga tabela detalhada da final da Copa do Brasil Feminina