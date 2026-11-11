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Flamengo x Internacional: onde assistir a final da Copa do Brasil Feminina

As equipes se enfrentam pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil Feminina

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/11/2026 07:30
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Taça da Copa do Brasil Feminina
Taça da Copa do Brasil Feminina (Foto: Rebeca Reis/CBF)

A decisão da Copa do Brasil Feminina 2026 começa nesta quarta-feira (11). Flamengo e Internacional se enfrentam às 21h30 (de Brasília), no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida da final. As duas equipes buscam um título inédito na competição. A partida terá entrada gratuita para os torcedores. O Lance! transmitirá a partida ao vivo com imagens no YouTube.

➡️Assista à final da Copa do Brasil Feminina no Lance!

Ficha do jogo

Escudo do Flamengo
FLA
Escudo do Internacional
INT
Final - Ida
Copa do Brasil Feminina
Data e Hora
Quarta-feira, 11 de novembro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
Local
Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro
Marianna Nanni Batalha
Assistentes
Neuza Ines Back e Fabrini Bevilaqua Costa
Var
Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes
Onde assistir
Não definido

O confronto de volta está marcado para domingo (15), às 16h (de Brasília), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A equipe que levar a melhor no placar agregado ficará com o troféu.

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Como chegam as equipes

O Flamengo chega à decisão após eliminar Liga Sanjoanense-PI, 3B da Amazônia, Fluminense e Bahia. Em busca do título inédito da Copa do Brasil Feminina, o Rubro-Negro tenta aproveitar o mando de campo para construir uma vantagem antes da partida decisiva em Porto Alegre.

Para o primeiro confronto, o técnico Celso Silva tem uma dúvida no meio-campo. Djeni disputa uma vaga entre as titulares com Kaylane, que começou jogando na semifinal contra o Bahia.

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O Internacional, por sua vez, garantiu presença na final após superar Grêmio, Coritiba, Atlético-MG e Red Bull Bragantino. Assim como o adversário, as Gurias Coloradas buscam uma conquista inédita no torneio.

O técnico Fred Constantino deve manter a base da equipe que garantiu a classificação para a decisão, sem mudanças entre as titulares.

Ficha técnica

FLAMENGO X INTERNACIONAL

🏆 Competição: Jogo de ida da final da Copa do Brasil Feminina 2026

📆 Data e horário: quarta-feira, 11 de novembro de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Transmissão: Lance!, GE TV, NSports, SporTV e XSports

Prováveis escalações

Flamengo (Técnico: Celso Silva): Vivi Holzel; Monalisa, Flávia Mota, Núbia e Jucinara; Ju Ferreira, Kaylane (Djeni) e Mariana; Fernanda, Laysa e Cristiane.

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Internacional (Técnico: Fred Constantino): Gabi Barbieri; Bianca, Débora e Sorriso; Paola, Lelê, Pati Llanos, Julia Bianchi e Aninha; Valéria Cantuário e Sole Jaimes.

Estádio Luso Brasileiro
Estádio Luso-Brasileiro recebe jogos de futebol feminino, categorias de base e campeonatos estaduais (Foto: Igor Reis/Lance!)

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