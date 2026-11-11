Do Beira-Rio à final inédita: gerente do Inter detalha crescimento do futebol feminino

A classificação do Internacional para a final da Copa do Brasil Feminina não representa somente a oportunidade de conquistar um título inédito. Para o departamento de futebol feminino colorado, a decisão também é resultado de um processo de reformulação que busca fortalecer a modalidade dentro do clube.

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Em entrevista ao Lance!, a gerente executiva de futebol feminino, Renata Armiliato, avaliou o crescimento do projeto, destacou os avanços da equipe e revelou que o planejamento para 2027 já está em andamento.

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Pela primeira vez, o Internacional disputará a decisão da Copa do Brasil Feminina. A vaga foi conquistada após a classificação sobre o Red Bull Bragantino, nos pênaltis, depois de empate por 3 a 3 no placar agregado, que contou com transmissão do Lance!TV. O resultado colocou as Gurias Coloradas diante de uma oportunidade histórica e reforçou o momento de evolução destacado pela dirigente.

— Nós estamos reformulando o nosso departamento, vemos um crescimento considerável dentro de campo nas atletas. Eu vejo que estamos fazendo uma reformulação que está aparecendo aos poucos. Sabemos que tem muito trabalho pela frente, mas estamos avançando dentro dos nossos objetivos, das nossas necessidades e dentro do que conseguimos fazer para 2026 — afirmou.

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Renata Armiliato chegou ao Inter em abril de 2026; Antes, estava na coordenação do time feminino do Juventude ( Foto: Lara Vantzen / Sport Club Internacional)

Na avaliação de Renata, o processo exige continuidade e trabalho em diferentes frentes. A dirigente entende que os avanços esportivos precisam estar acompanhados de uma estrutura capaz de sustentar o desenvolvimento da modalidade. A primeira final colorada na competição nacional aparece, nesse contexto, como um marco importante para o departamento.

Beira-Rio e aproximação com a torcida

Outro aspecto valorizado pela gerente é a presença das Gurias Coloradas no Beira-Rio. A decisão da Copa do Brasil será mais uma oportunidade de levar o futebol feminino ao principal estádio do clube, fortalecendo a identificação entre equipe, instituição e torcida.

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Renata destacou que a utilização do estádio representa também uma demonstração do envolvimento do Internacional com o projeto feminino e da intenção de ampliar cada vez mais esse espaço.

— É um feito inédito, pela primeira vez o Internacional numa final de Copa do Brasil, uma competição de tão grande importância dentro do calendário brasileiro do futebol feminino. Nós voltamos novamente ao nosso estádio. Isso também é outro fato importante. É o que estamos transmitindo para as meninas e conseguindo transmitir para a torcida: que o clube está engajado nisso — declarou.

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A dirigente também apontou o desejo de tornar as partidas no Beira-Rio cada vez mais frequentes. A presença no estádio faz parte de um movimento de valorização da equipe e de aproximação com os torcedores colorados.

Beira-Rio recebe o duelo entre Internacional e Corinthians (Foto: Divulgação/Fluminense)

Internacional já planeja 2027

Apesar da importância da decisão nacional, o trabalho da diretoria não está restrito ao encerramento da temporada. Renata revelou que o Internacional iniciou há cerca de três meses o planejamento para 2027, com discussões sobre a composição do elenco, renovações contratuais e possíveis contratações.

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A ideia é organizar o departamento com antecedência, considerando as necessidades esportivas e as condições de investimento do clube. A gerente ressaltou que o processo exige cautela para conciliar a manutenção de uma equipe competitiva com a responsabilidade na condução do projeto.

— A gente está trabalhando já há uns três meses para 2027. [...] Já estamos alinhando o nosso departamento, alinhando as nossas atletas, renovações e novas contratações, sempre com muita responsabilidade sobre o que vamos conseguir deixar para este ano e o que estamos pensando para 2027 — explicou.

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O planejamento antecipado mostra que a intenção do Internacional é dar continuidade ao processo de crescimento, independentemente do resultado da final. A conquista inédita, porém, pode representar um capítulo importante para consolidar o trabalho e ampliar as perspectivas do futebol feminino colorado.

Flamengo x Internacional: datas e onde assistir à final

Flamengo e Internacional disputam o título da Copa do Brasil Feminina em dois jogos. A partida de ida será nesta quarta-feira (11), às 21h30, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. O confronto terá transmissão ao vivo e com imagens do Lance!TV.

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O duelo de volta está marcado para domingo (15), às 16h, no Beira-Rio, em Porto Alegre. O Lance!TV também fará a transmissão completa.

➡️CBF divulga tabela detalhada da final da Copa do Brasil Feminina