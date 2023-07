>Assista aos jogos do seu clube do coração com aquela gelada! Copo Stanley a partir de R$ 120,00



- Antes de tudo, foi importante a estrutura do clube, por estar em crescimento, Vojvoda é exigente, trabalha muito bem, é um grupo unido e de humildade. Tem muitos argentinos, então era mais tranquilo vir sabendo que eles sabem falar comigo. Eu me sinto muito bem, darei 100% de mim. Estava analisando várias propostas, mas quando apareceu o Fortaleza, eu pensei no Brasileirão, um desafio grande para mim, melhor liga sul-americana, eu acho.



Desde o último dia 11 de julho, Escobar tem a sua situação documental devidamente regularizada em relação ao Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.



Desta forma, cabe a comissão do Fortaleza determinar quando acontecerá sua estreia, sendo a próxima oportunidade o jogo do próximo sábado (22), contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. A partida em questão, marcada para às 16h (de Brasília), acontecerá no Allianz Parque.