A modelo Yasmin Brunet voltou a tocar no assunto "Gabriel Medina" na noite da última quinta-feira (18), no "Big Brother Brasil". A atriz comentou as críticas que recebeu e após o relacionamento com o surfista. Em papo com Wanessa Camargo e Vanessa Lopes, a sister revelou ter sido taxada de "destruidora" da família do atleta.