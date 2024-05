Vasco e 777: especialista vê decisão ‘controversa’ da Justiça e cita próximos passos

Justiça concedeu liminar que determina saída da 777 Partners do comando do futebol do Vasco (Foto: Rafael Ribeiro/Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/05/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Uma decisão judicial movimentou os bastidores do Vasco na última quarta-feira (15). A Justiça do Rio concedeu uma liminar ao associativo do Cruzmaltino e determinou que a 777 Partners deixe o comando da SAF do clube. Jornalista especializado em negócios no esporte, Rodrigo Capelo comentou a situação durante o "Troca de Passes" e projetou uma "longa batalha judicial".

- É uma decisão bastante inusitada. Ela não é uma decisão comum, pequena, é bastante grave. Você tirar de alguém um ativo que esse alguém comprou, cujo contrato não foi desrespeitado... A própria associação do Vasco admite que o contrato vinha sendo cumprido. O juiz tirou o futebol da 777 admitindo que o contrato nem sequer foi desrespeitado - analisou Rodrigo.

- Como o futebol vinha apresentando maus resultados, o juiz conclui que é má gestão. Como existem notícias de acusação de fraude nos EUA, que ainda não houve investigação ou julgamento, o juiz já tirou o ativo das mãos dos americanos. Essa é uma decisão bastante controversa, e o que vem pela frente é uma longa batalha judicial que talvez já mude amanhã. É realmente imprevisível. A SAF do Vasco cai em um momento de grande incerteza - completou.

Segundo apuração do Lance!, apesar da decisão, a ideia do Associativo do Vasco é não fazer mudanças drásticas para não gerar instabilidade no futebol Cruzmaltino. A chegada de um novo técnico e o contrato com a Betfair estão mantidos. A ideia da direção não é retornar ao modelo associativo, mas vender a SAF do Vasco novamente.