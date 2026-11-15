Arrascaeta celebra homenagem do Flamengo e destaca legado: 'Ficar na história para sempre'
Uruguaio tornou-se o primeiro estrangeiro a receber um busto na Gávea, no aniversário de 131 anos do clube
Arrascaeta ganhou mais um capítulo especial em sua trajetória pelo Flamengo neste domingo (15). Eternizado com um busto na Gávea durante as comemorações dos 131 anos do clube, o uruguaio celebrou a homenagem e relembrou o caminho percorrido desde sua chegada ao futebol brasileiro, ainda jovem, em entrevista ao Lance!.
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— Uma tarde magnífica. Primeiramente, comemorando o aniversário do nosso Mengão e, depois, um dia que vai ficar marcado na minha história. [...] Por tudo que eu passei desde novinho que cheguei aqui no Brasil, ficar na história do Flamengo para sempre é algo muito gratificante para mim — declarou Arrascaeta.
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O camisa 10 tornou-se o primeiro estrangeiro a receber a honraria na sede rubro-negra. Acompanhado de familiares e amigos, o meia dividiu as atenções da cerimônia com Bruno Henrique, companheiro de Flamengo desde 2019 e também homenageado com um busto.
Arrascaeta pode ampliar legado no Flamengo
Contratado pelo Flamengo após quatro temporadas no Cruzeiro, Arrascaeta construiu uma trajetória que o colocou entre os maiores ídolos da história rubro-negra. Com 18 títulos conquistados, o uruguaio divide com Bruno Henrique o posto de maior campeão pelo clube.
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A coleção de troféus pode aumentar nos próximos dias. Liberado antecipadamente pela seleção uruguaia durante a Data Fifa, Arrascaeta reforça o Flamengo na preparação para os confrontos com Athletico-PR e Palmeiras. Líder do Brasileirão, o Rubro-Negro pode garantir o título com duas vitórias.
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