Arrascaeta ganhou mais um capítulo especial em sua trajetória pelo Flamengo neste domingo (15). Eternizado com um busto na Gávea durante as comemorações dos 131 anos do clube, o uruguaio celebrou a homenagem e relembrou o caminho percorrido desde sua chegada ao futebol brasileiro, ainda jovem, em entrevista ao Lance!.

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— Uma tarde magnífica. Primeiramente, comemorando o aniversário do nosso Mengão e, depois, um dia que vai ficar marcado na minha história. [...] Por tudo que eu passei desde novinho que cheguei aqui no Brasil, ficar na história do Flamengo para sempre é algo muito gratificante para mim — declarou Arrascaeta.

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O camisa 10 tornou-se o primeiro estrangeiro a receber a honraria na sede rubro-negra. Acompanhado de familiares e amigos, o meia dividiu as atenções da cerimônia com Bruno Henrique, companheiro de Flamengo desde 2019 e também homenageado com um busto.

Arrascaeta pode ampliar legado no Flamengo

Contratado pelo Flamengo após quatro temporadas no Cruzeiro, Arrascaeta construiu uma trajetória que o colocou entre os maiores ídolos da história rubro-negra. Com 18 títulos conquistados, o uruguaio divide com Bruno Henrique o posto de maior campeão pelo clube.

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A coleção de troféus pode aumentar nos próximos dias. Liberado antecipadamente pela seleção uruguaia durante a Data Fifa, Arrascaeta reforça o Flamengo na preparação para os confrontos com Athletico-PR e Palmeiras. Líder do Brasileirão, o Rubro-Negro pode garantir o título com duas vitórias.

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