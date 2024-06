Torcedores se derretem com atuação do São Paulo: ‘Mentalidade vencedora’

Foto: Marcello Zambrana/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/06/2024 - 21:07 • São Paulo (SP) • Atualizada em 27/06/2024 - 23:05

O São Paulo dominou o Criciúma na primeira etapa. Com gols de Alisson, logo no início do confronto, e Luciano, após cobrança de falta ensaiada, a equipe comandada por Luis Zubeldía não deu chances ao rival, que pouco ameaçou a meta defendida por Jandrei.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Com o resultado parcial, o Tricolor paulista volta a vencer no Morumbis e encerra a sequência negativa no Campeonato Brasileiro. O São Paulo não vence uma partida pela competição desde o dia 2 de junho, quando derrotou o Cruzeiro por 2 a 0.

Nas redes sociais, torcedores do clube comemoraram a atuação do time nos 45 minutos iniciais e exaltaram o atacante Luciano, autor do segundo gol do Tricolor. Confira alguns comentários a seguir.