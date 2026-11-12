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Torcedores do Flamengo fazem campanha nas redes sociais pela volta de Gabigol

Rubro-negros colocaram hashtag entre os assuntos mais comentados do X nesta quarta-feira (11); atacante vive grande fase pelo Santos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/11/2026 06:10
Atualizado há 0 minutos
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Gabigol vive grande fase no Santos
Gabigol vive grande fase no Santos (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)

A torcida do Flamengo movimentou as redes sociais nesta quarta-feira (11) com uma campanha pelo retorno de Gabigol. Com a hashtag #GabigolNoFlamengo, rubro-negros compartilharam imagens, vídeos e mensagens em referência ao atacante, que vive boa fase pelo Santos. A mobilização colocou o tema entre os assuntos mais comentados do X no Brasil.

O movimento ganhou força um dia depois de Gabigol interagir com uma publicação do Flamengo que celebrava os dois anos da conquista da Copa do Brasil de 2024. O atacante respondeu com dois corações, um vermelho e outro preto, e compartilhou a postagem.

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Além da idolatria construída ao longo de seis temporadas, dois fatores ajudam a contextualizar os pedidos da torcida: o desempenho de Gabigol pelo Santos e a ausência de um centroavante de referência para disputar posição com Pedro no elenco rubro-negro.

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Ídolo do Flamengo, Gabigol vive grande fase no Santos

Emprestado pelo Cruzeiro ao Santos até o fim de 2026, Gabigol reencontrou o protagonismo do Flamengo. O atacante soma 25 gols e 11 assistências em 49 partidas na temporada, números consideravelmente superiores aos registrados em 2025 pelo clube mineiro, quando marcou 13 gols e distribuiu quatro assistências.

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Pelo Flamengo, entre 2019 e 2024, Gabigol marcou 161 gols e conquistou 13 títulos. O atacante foi decisivo nas finais das Libertadores de 2019 e 2022, além de marcar duas vezes na partida de ida da decisão da Copa do Brasil de 2024, sua última conquista com a camisa rubro-negra.

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