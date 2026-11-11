Lucas Paquetá voltou ao Flamengo em 2026, sete anos depois de deixar o clube que o revelou para construir uma carreira no futebol europeu. Entre a despedida e o reencontro, o meia passou por Milan, Lyon e West Ham, disputou uma Copa do Mundo e conquistou títulos. O retorno ao Ninho do Urubu, porém, trouxe um desafio diferente: corresponder às expectativas de uma torcida que acompanhou sua evolução à distância e esperou por anos para vê-lo novamente com a camisa rubro-negra.

Aos 29 anos, Paquetá vive uma temporada de contrastes. A segunda passagem começou com uma oportunidade desperdiçada no vice da Supercopa do Brasil, teve a frustração da eliminação na Libertadores e foi interrompida por um problema físico na reta final. Em contrapartida, o jogador alcançou sua melhor marca de gols por clubes em um único ano e ainda pode conquistar o Campeonato Brasileiro.

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Do sonho de infância ao protagonismo no Flamengo

A relação de Lucas Paquetá com o Flamengo bem antes de o futebol se tornar profissão. Criado na Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, o meia cresceu como torcedor rubro-negro e ingressou nas categorias de base do clube ainda criança. A rotina exigia longos deslocamentos de barca e ônibus, além de sacrifícios financeiros da família.

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Em entrevista ao Lance!, Cris Tollentino, mãe do jogador, resumiu a identificação do filho com o clube: "Eu falo que o Lucas é flamenguista vermelho, não é nem roxo".

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Paquetá percorreu as categorias de base até conquistar a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2016. Naquele ano, estreou profissionalmente, mas foi em 2017 que começou a ganhar espaço, conquistando o Campeonato Carioca. A afirmação veio na temporada seguinte, quando se tornou um dos protagonistas da equipe, marcou 12 gols e despertou o interesse do futebol europeu.

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Lucas Paquetá jogou no Flamengo de 2016 à 2019, antes de ver vendido ao Milan (Foto: Divulgação/Flamengo)

Itália, França e Inglaterra: meia ficou sete anos na Europa

O Milan foi o primeiro destino de Paquetá fora do Brasil, em janeiro de 2019. Após um período de adaptação ao futebol italiano, transferiu-se para o Lyon, em 2020, onde encontrou maior regularidade e se destacou pela participação ofensiva.

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As atuações na França abriram caminho para a Premier League. Em 2022, foi contratado pelo West Ham, clube pelo qual conquistou a Conference League na temporada 2022/23. O meia também disputou a Copa do Mundo de 2022, no Catar, e integrou a Seleção Brasileira campeã da Copa América de 2019.

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A passagem pela Inglaterra também foi marcada por um período delicado fora das quatro linhas. Paquetá foi investigado pela Federação Inglesa por suspeitas relacionadas a cartões e apostas, situação que o afastou temporariamente da Seleção Brasileira. Em julho de 2025, as principais acusações foram consideradas não comprovadas. O jogador continuou atuando pelo West Ham durante o processo, embora tenha recebido posteriormente uma advertência por falhas no cumprimento de obrigações de colaboração com a investigação.

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O retorno ao Flamengo: o sonho e os desafios

A decisão de retornar ao Flamengo não aconteceu por falta de oportunidades na Europa. Em entrevista ao Lance!, Cris Tollentino revelou que o filho já manifestava o desejo de voltar ao clube, mesmo diante de outras possibilidades de carreira.

— Quando ele me falou que queria voltar para o Flamengo, ele ainda tinha inúmeras oportunidades na Europa, e eu achava que era cedo. Mas ele disse: "Eu quero, preciso voltar para casa". Aí não precisa falar mais nada, né? — contou Cris.

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O Flamengo investiu 42 milhões de euros para contratar Paquetá junto ao West Ham. O meia assinou contrato até dezembro de 2030 e retornou cercado de expectativas, tanto pelo valor da negociação quanto pela identificação construída com o clube.

A reestreia, entretanto, ficou marcada por uma chance desperdiçada. Na derrota por 2 a 0 para o Corinthians, pela Supercopa do Brasil, em 1º de fevereiro, Paquetá entrou no segundo tempo e teve a oportunidade de empatar a decisão nos acréscimos, mas finalizou por cima do gol quando estava livre na pequena área.

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O primeiro gol desde o retorno saiu em 15 de fevereiro, contra o Botafogo, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. O Flamengo avançou na competição e, posteriormente, conquistou o título estadual.

Apesar das dificuldades iniciais, Paquetá alcançou números expressivos. Em novembro, acumula 42 partidas, 13 gols e uma assistência no Flamengo. A marca representa sua temporada mais artilheira por clubes, superando os 12 gols de 2018 e os 11 registrados em seu melhor ano pelo Lyon.

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O desempenho, porém, não evitou outra frustração. Em 23 de outubro, Paquetá desperdiçou uma cobrança de pênalti na eliminação para o Estudiantes, pela semifinal da Libertadores, no Maracanã. Poucos dias depois, sentiu dores no joelho esquerdo durante o clássico contra o Vasco e precisou iniciar tratamento.

Com quatro rodadas restantes, o Flamengo lidera o Brasileirão com 76 pontos, três à frente do Palmeiras. A disputa pelo título mantém viva a possibilidade de Paquetá encerrar seu primeiro ano de volta com uma conquista de maior peso, sua primeira no clube do coração.

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