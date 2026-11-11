Possível destino de Pep Guardiola repercute: 'Jamais imaginei'

Com uma possível troca de treinador no Manchester United após a Data FIFA de novembro, Pep Guardiola virou assunto nas redes sociais. Segundo informações do portal The Athletic, o técnico não assumirá o rival do Manchester City, clube que comandou por uma década, mas é visto como o substituto ideal de Mauricio Pochettino na seleção dos Estados Unidos.

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O argentino é o principal alvo dos Red Devils para substituir Michael Carrick e, na avaliação da federação norte-americana, o nome perfeito para o projeto seria o do espanhol.

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Veja alguns comentários:

Mauricio Pochettino, comandou a seleção dos Estados Unidos na Copa do Mundo 2026 (Foto: Reprodução/USMNT)

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A Federação dos Estados Unidos sabe que a busca por Guardiola não será simples, nem fácil. Recentemente, o treinador recusou uma oferta da Itália para comandar o projeto para reerguer a seleção tetracampeã mundial após convite de Paolo Maldini e Leonardo.

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No passado, a Federação dos Estados Unidos esteve em contato com Guardiola, que demonstrou interesse em trabalhar no país em uma oportunidade. O treinador chegou a morar em Nova York durante um ano sabático na carreira após sair do Barcelona em 2012.

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Em 2024, Guardiola comentou sobre a relação com os Estados Unidos ao ser abordado sobre a ida de Mauricio Pochettino para dirigir um dos países-sede da Copa do Mundo de 2026. E não faltou elogios por parte do até então comandante do Manchester City.

- Os Estados Unidos são fascinantes para tentar construir um projeto ao longo de muitos anos e conseguir levar a seleção nacional para o próximo nível. O potencial dos EUA é enorme, considerando a quantidade de pessoas, esportes e tudo mais.

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O nome de Guardiola chegou a ser buscado em 2024, assim como o de Jurgen Klopp, antes da chegada em definitivo de Mauricio Pochettino, que substituiu Gregg Berhalter.

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